Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 5 al 7 de septiembre

Aries

Urano retrógrado te está mostrando tu verdadero poder. Este fin de semana recuperas seguridad, confianza y fuerza interna. Es hora de dar ese paso que habías pospuesto. No más excusas, el momento es ahora.

Tauro

La rueda de la fortuna gira a tu favor. El eclipse del domingo ya empieza a influenciarte positivamente. Usa el fin de semana para reconectar con la naturaleza, recargarte de energía y resolver asuntos pendientes en tu entorno laboral.

Géminis

Con Urano retrógrado en tu signo, es tiempo de reencontrarte contigo mismo. No postergues nada más. Vive intensamente: sal, ríe, siente. El pasado ya fue y el futuro es incierto. El fin de semana es para vivir el presente con plenitud.

Cáncer

Nadie te detiene este fin de semana. Es momento de expresar lo que sientes, especialmente en tu hogar. La claridad emocional que llega estos días te impulsa a tomar decisiones que beneficiarán tu vida personal y laboral.

Leo

La energía del eclipse trae atracción, química y magnetismo. Abre los ojos: lo que estabas esperando podría aparecer. Aprovecha cualquier oportunidad que surja, este fin de semana está hecho para arriesgar y avanzar.

Virgo

Nada ni nadie te detiene, Virgo. El eclipse en Piscis hace un contraste perfecto contigo. Este fin de semana es ideal para tomar decisiones importantes en tu carrera. No escuches a los ladrones de sueños. Cree en ti.

Libra

Todo está cooperando a tu favor. El aire de Urano retrógrado en Géminis te impulsa a retomar sueños del pasado. Este fin de semana es perfecto para moverte, decidir y hacer lo que habías dejado para después. ¡Brilla sin miedo!

Escorpión

La fortuna está de tu lado. No es fin de semana para pensar, sino para actuar y florecer. Urano y Plutón te empujan a reorganizar tu vida. Ya sabes el camino, ahora solo te toca seguirlo sin dudar.

Sagitario

Tu experiencia y compromiso son claves este fin de semana. Haz esa llamada, toca esa puerta, toma la iniciativa. Ya es momento de recibir lo que mereces, tanto en lo profesional como en lo personal.

Capricornio

Abre los ojos, Capricornio. Estás viviendo un momento muy valioso. Este fin de semana es para dejar atrás críticas y enfocarte en todo lo bello que tienes ahora. Ama, siente, disfruta y recibe lo nuevo que viene hacia ti.

Acuario

Urano retrógrado y Plutón en tu signo te impulsan a tomar lo que es tuyo por derecho de conciencia. Deja atrás los juicios, los miedos y las opiniones ajenas. Este fin de semana, haz lo que tienes en mente y brilla con fuerza.

Piscis

El eclipse del domingo es en tu signo: tienes todo a tu favor. Prepárate este fin de semana para grandes avances en lo laboral y económico. Si estás buscando un cambio o mejora, estás en el mejor momento para lograrlo.

