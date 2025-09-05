Viene un sábado con lluvia para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), aunque las precipitaciones se presentarán más al caer la tarde e iniciar la noche de este 06 de septiembre.Meteored prevé para Guadalajara este sábado cielos nubosos principalmente. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de oeste, con rachas que podrán llegar hasta 25 km/h por la tarde.La probabilidad de lluvia para el sábado en Guadalajara es del 80 por ciento, pero será más propensa a presentarse durante la tarde y al inicio de la noche.Durante el sábado, se prevé que la baja presión remanente de “Lorena” se disipe frente a las costas occidentales de Baja California Sur. Mientras que, la onda tropical núm. 30 se localizará al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente del país. Continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al país al final del día.Durante el periodo de pronóstico:El monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias e intervalos de chubascos en Baja California Sur. Todos con descargas eléctricas.Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país, además de divergencia, ocasionarán rachas de viento de 40 a 60 km/h; así como probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; pronosticándose durante el sábado, lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas.Canales de baja presión sobre el interior del país y el sureste mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente, sur y sureste de México, y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas y Jalisco.Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México.Durante el domingo y lunes una nueva onda tropical (núm. 31) se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, incrementando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dicha península y el sureste mexicano.Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA