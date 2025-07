¿Qué es lo que puede considerarse arte en estos tiempos donde lo efímero, lo fugaz y lo inmediato marcan la pauta en el cómo nos relacionamos con el mundo, con el otro y con nosotros mismos? ¿Qué tanto hay de arte o de artístico en la imagen, el video o el verso creado por la Inteligencia Artificial (IA)? ¿Qué retos o ventajas tienen los artistas ante esta nueva fuerza cuya llegada ha marcado una nueva revolución en la manera en que creamos y en el proceso artístico mismo? ¿Qué es el arte en el tiempo de las redes sociales, la IA y los constantes bombardeos de información a todas horas y en todas partes?

Doppelgänger Crew es un colectivo tapatío de artistas plásticos egresados del Centro de Educación Artística (CEDART) José Clemente Orozco, que, a través de su exposición “Crack visual”, utilizaron sus inquietudes como terreno creativo para explorar estas interrogantes de nuestros tiempos. No para responderlas, pues en sí mismas carecen de respuesta, sino para plasmar, a través del quehacer artístico, cómo estas épocas abruptas, con sus condiciones extrañas pero fantásticas, y con sus tecnologías distópicas capaces de crear imágenes, guiones, versos poéticos y todo lo que se conciba, han influido en la manera en cómo hacemos, consumimos y entendemos el arte.

Doppelgänger Crew está conformado por Diego Orozco, Edgar Estrada, Rubén Aguilar, Pablo López, Sergio Morales, Hugo Gutiérrez e Ismael López, los cuales conversaron con EL INFORMADOR sobre la inspiración y los procesos creativos que los llevaron a conformar “Crack visual”, una exposición de aproximadamente 14 piezas que serán mostradas en la Galería Rimbaud, en la que cada miembro del grupo —desde su perspectiva, visión, experiencia e inquietud— indagó, desde el arte, en lo que es el arte en nuestros tiempos.

Vicios que mira a nuestros tiempos

“Fue algo complicado llegar al título de la expo”, comenta el artista Diego Orozco. “Había varias opciones, pero nos fuimos por el ‘Crack’, porque hay una mezcla de temáticas con una estética visual dirigida al cómic, y se nos hizo muy adecuado a la temática y al mismo aspecto visual por esta cuestión de las onomatopeyas, este ‘crack’ que sale en los cómics. Pero también fue una referencia a las drogas. Hay algunos cuadros que, directa o indirectamente, abordan la adicción, lo cual es algo muy actual. Todos somos adictos a algo, estamos en una sociedad que genera mucha dependencia hacia cualquier cosa: redes sociales, estímulos. Y eso lo reflejamos en el contenido visual”.

“‘El Crack’ viene de estas letras que salen en los cómics”, añade Rubén Aguilar. “Es también una fisura, un sonido de rompimiento, porque, aunque todos estemos abordando el cómic, cada uno, desde su perspectiva y con sus influencias, presenta su estilo”.

Para los artistas de Doppelgänger Crew, fenómenos como la IA los han tocado de muchas maneras, pues finalmente es la conversación de nuestros tiempos. Es, por igual, una esperanza y una frustración. Sus fallas mismas los han inspirado; sus alcances han sido alicientes para la creatividad. “Crack visual” es una crítica, una exploración, un terreno donde la creatividad rindió frutos.

“Yo personalmente abordo la IA desde la falsa idea del progreso, en cómo creamos cosas a partir de una sensación de mejora o de ayuda que termina en algo frustrante o en algo que hasta impone, desde una sensación destructiva”, comenta Pablo López. “Es algo que nos prometió progreso y que nos mantiene atorados y enfadados”.

“Lo que importa es cómo hacemos uso de estas herramientas como la IA; finalmente, somos creadores”, añade Sergio Morales.

“Es importante que la Inteligencia Artificial no se convierta en creatividad artificial, porque entonces eso te interrumpe el proceso, te asesina la capacidad de crear. Hay que saber lo que te funciona y lo que no, para aprender de ello.

“Sí hay un debate en cuanto a si es un artista o no quien usa la IA, pero eso es otro debate. A mí no me interrumpe en mi proceso creativo; más que ser algo abrumador, me ayuda a generar nuevas ideas y me inspira”, asegura Diego Orozco.

“Algo que me parece muy atractivo de la IA son sus limitantes, y, a partir de estas, crear nuevas imágenes. Hacer énfasis en donde se equivoca un poco, y aprovecharlo un poco para tu proceso”.

La imaginación frente a la máquina

Los integrantes de Doppelgänger Crew saben que el arte es un desencuentro sin fin en donde confluyen todo tipo de posturas y de argumentos, de enfrentamientos y treguas breves, de debates, corrientes y escuelas que afirman tener la idea definitiva de lo que es el arte. Como artistas, no está en ellos decidir si una obra tiene mayor o menor valor si está hecha o no con IA. Pero, a fin de cuentas, es a partir de todo este universo de contrariedades mediante las cuales el quehacer artístico ha florecido desde siempre, y el arte en sí mismo no es arte si no es controversia.

Desde la perspectiva histórica, no hace mucho que el mundo del arte se conmocionó con la llegada de la fotografía; lo que ocurre ahora con la IA —con sus respectivas características— no es una polémica tan distinta. Así lo explica Pablo López:

“Esto es generacional. Con cualquier idea nueva siempre hay una resistencia. Hablando en línea histórica, cuando salió la fotografía, el mundo artístico se vino abajo; se escandalizaron los paisajistas, los retratistas. Hoy la fotografía es un arte. Hace unos diez años, el boom del arte digital también llevó al discurso de que el arte se había acabado, porque cualquiera podía agarrar su tableta y crear algo. Y ahorita, con la IA, se repite el ciclo. Siento que, sin importar en qué generación estemos, va a haber una amenaza latente al lenguaje artístico, va a haber quien se resista, va a haber quién se lo apropie. Lo que importa es el proceso creativo”.

Sentimientos similares comparte el artista Edgar Estrada, quien dice que, más que ser algo necesariamente negativo, factores como la IA y la tecnología desmesurada sí han influenciado en el proceso creativo artístico. Pero que, más que ser una desventaja, es una invitación a ver cómo es que se hace este arte, es una nueva mirada, es una posibilidad.

“A lo largo de la historia, el discurso de cualquier artista se debe a su época, y algo que se nota indudablemente en las piezas que tenemos es el cómo vivir en un entorno tecnológico, de información inmediata y equipos tecnológicos ha tenido un impacto en nuestra imaginación, en cómo percibimos el mundo, y cómo queremos decirle al mundo que lo vemos”.

Las piezas que conforman “Crack visual”, aunque son independientes, establecen entre sí un diálogo por los temas que comparten: desde las tecnologías hasta lo postapocalíptico, en el caos y en el futuro, unidas con el hilo visual del cómic, con elementos como globos de diálogo, onomatopeyas y ventanas para darle mayor foco a ciertas imágenes, en las obras de cada uno de los artistas.

Doppelgänger Crew también compartió que su proceso creativo como colectivo responde a reuniones en las que se sientan, platican, comparten y proponen, y, con base en las inquietudes mutuas, van construyendo su arte.

Entre arte y tecnología

“Crack visual” se inaugurará el 1 de agosto con una recepción en la que se ofrecerán tragos a los asistentes. La exposición estará disponible durante todo el mes en la Galería Rimbaud, ubicada en Guadalupe Montenegro 1894, Colonia Americana.

