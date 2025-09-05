The Weeknd en México: Cuándo es la preventa y cuánto costarían los boletos

El regreso de The Weeknd a México ya es un hecho, y aunque la gira mantiene el nombre After Hours Til Dawn, el cantante canadiense promete un espectáculo completamente renovado. Con una producción de gran escala, visuales cinematográficos y un nuevo repertorio, esta gira marca el inicio de una nueva etapa artística.Y hay más: Anitta, la superestrella brasileña, será la invitada especial encargada de abrir los conciertos, sumando aún más fuerza a esta experiencia musical.The Weeknd ofrecerá dos presentaciones en la Ciudad de México:Ambas fechas se realizarán en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más grandes del país, ubicado en la alcaldía Iztacalco, con capacidad para más de 60 mil asistentes.Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster México, con el siguiente calendario de ventas:Recomendación: Crea tu cuenta en Ticketmaster con anticipación y ten tu forma de pago lista, ya que se espera alta demanda.Aunque los precios oficiales aún no se han confirmado, se estima que los costos podrían oscilar entre mil 200 y cuatro mil 800 pesos, más cargos por servicio.Estos rangos se basan en los precios de sus presentaciones anteriores. Se actualizará la información tan pronto se publique el listado oficial.Esta nueva versión del tour no es una repetición. Con la incorporación de canciones de su más reciente álbum Hurry Up Tomorrow (2026), además de temas de After Hours y Dawn FM, el setlist promete una mezcla de éxitos conocidos y nuevas propuestas sonoras.La experiencia incluirá: Aunque el repertorio final puede variar, estas han sido algunas de las más interpretadas en sus shows recientes:The Weeknd en México no será un concierto más, sino una experiencia visual y musical que combina innovación, emoción y el talento de dos artistas globales. Si planeas asistir, prepárate desde ya: la preventa está cerca y las entradas podrían agotarse en cuestión de horas. EEEE