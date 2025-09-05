The Weeknd en México: Cuándo es la preventa y cuánto costarían los boletos

El regreso de The Weeknd a México ya es un hecho, y aunque la gira mantiene el nombre After Hours Til Dawn, el cantante canadiense promete un espectáculo completamente renovado. Con una producción de gran escala, visuales cinematográficos y un nuevo repertorio, esta gira marca el inicio de una nueva etapa artística.

Y hay más: Anitta, la superestrella brasileña, será la invitada especial encargada de abrir los conciertos, sumando aún más fuerza a esta experiencia musical.

¿Cuándo son los conciertos de The Weeknd en CDMX?

The Weeknd ofrecerá dos presentaciones en la Ciudad de México:

20 de abril de 2026

21 de abril de 2026

Ambas fechas se realizarán en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más grandes del país, ubicado en la alcaldía Iztacalco, con capacidad para más de 60 mil asistentes.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos?

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster México, con el siguiente calendario de ventas:

8 y 9 de septiembre de 2025: Preventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC

Preventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC 10 de septiembre de 2025: Venta general abierta al público

Recomendación: Crea tu cuenta en Ticketmaster con anticipación y ten tu forma de pago lista, ya que se espera alta demanda.

¿Cuánto costarán los boletos?

Aunque los precios oficiales aún no se han confirmado, se estima que los costos podrían oscilar entre mil 200 y cuatro mil 800 pesos, más cargos por servicio.

Estos rangos se basan en los precios de sus presentaciones anteriores. Se actualizará la información tan pronto se publique el listado oficial.

¿Qué esperar del nuevo show de The Weeknd?

Esta nueva versión del tour no es una repetición. Con la incorporación de canciones de su más reciente álbum Hurry Up Tomorrow (2026), además de temas de After Hours y Dawn FM, el setlist promete una mezcla de éxitos conocidos y nuevas propuestas sonoras.

La experiencia incluirá:

Escenografías completamente rediseñadas

Producción audiovisual de alta tecnología

Coreografías más elaboradas

Un enfoque narrativo más cinematográfico que en giras anteriores

¿Qué canciones podrían formar parte del setlist?

Aunque el repertorio final puede variar, estas han sido algunas de las más interpretadas en sus shows recientes:

“Take My Breath”

“Save Your Tears”

“Blinding Lights”

“Die for You”

“Creepin’”

“In the Night”

“Starboy”

“Out of Time”

“Gasoline”

Nuevos temas de Hurry Up Tomorrow

The Weeknd en México no será un concierto más, sino una experiencia visual y musical que combina innovación, emoción y el talento de dos artistas globales. Si planeas asistir, prepárate desde ya: la preventa está cerca y las entradas podrían agotarse en cuestión de horas.

