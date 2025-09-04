Gracias a un cateo realizado ayer por agentes especiales de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga; una decena de animalitos, en un terrible estado de maltrato y desnutrición, fueron rescatados por las autoridades.

De acuerdo con el informe, perros, cachorritos, gallos, gallinas y un pato, pudieron ser resguardados de una finca ubicada en el Fraccionamiento Rancho Alegre, luego de que se interpusiera una denuncia ciudadana que refería presunto maltrato animal por parte de un hombre.

La orden de cateo fue ordenada por el Juez Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial, por el delito de crueldad contra los animales.

La investigación se inició tras una denuncia anónima a través de medios de comunicación el pasado 2 de septiembre, que reportaba a un hombre golpeando a un perro con barras metálicas en el domicilio en mención.

Los agentes investigadores, adscritos a la Dirección de Delitos Varios de la Vicefiscalía, acudieron al lugar a corroborar la información. Ahí encontraron varios caninos en condiciones de desnutrición severa, con problemas de piel y amarrados con cadenas.

Personal de la Dirección de Acopio y Salud Animal, del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, confirmaron que los animales presentaban un estado de maltrato evidente y se encontraban en riesgo.

Durante el cateo, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga ingresó al domicilio; en su interior, se confirmó la presencia de diez animalitos en condiciones muy, muy precarias.

En total, se resguardaron a siete perritos de diferentes razas y edades —en estado de desnutrición, algunos con alopecia y pulgas—, dos gallos de raza kelso, y un pato criollo. Tras el rescate, los animales fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco de Zúñiga, donde recibirán la atención médica y los cuidados necesarios para su recuperación.

Además, se solicitaron dictámenes periciales para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes, ya que al momento del operativo no se encontró a la persona señalada en los presuntos maltratos.

¿A qué números puedo denunciar el maltrato de animalitos?

GuaZap

33 3818 2222 para realizar el reporte vía WhatsApp .

33 3818 2222 para realizar el reporte vía . Protección Animal Guadalajara

33 1201 8425 / 33 1201 8426 / 33 1201 8427

33 1201 8425 / 33 1201 8426 / 33 1201 8427 Protección Animal Tlaquepaque

33 3600 7145 / 33 3367 9066

33 3600 7145 / 33 3367 9066 Protección Animal Tlajomulco de Zúñiga

33 3798 4503

33 3798 4503 Protección Animal Zapopan

33 2410 1000

33 2410 1000 Protección Animal Tonalá

33 1200 3917

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

