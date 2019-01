Hello Seahorse!, Los Pericos y Golden Ganga se suman al Rock X La Vida

El Festival Rock X La Vida anunció hoy las nuevas bandas que integran el cartel de la 12 edición que se llevará a cabo el próximo 11 de marzo en el Parque Agua Azul.

En la rueda de prensa, el locutor Alejandro Tavares de radio Máxima FM, presentó un nuevo videoclip con las bandas que se suman al festival.

Los Pericos (Argentina), Hello Seahorse, Jonaz, Genitallica, Golden Ganga, La Dosis, Sergio Arau, Elis Papikra, Gran Sur, Fanko, Dolphant, No Tiene la Vaca, Rojo Frenesí, Dinamo, Los malavibra, Puerquerama, Apolo 7 (Colombia), Don Tetto, Gandhi (Costa Rica) Ajenos, Juana la Rodillona y Nata.



Además, aseguró que aún habrá dos bandas más que pronto anunciarán

“Hay todavía dos ´headliners´ que no vamos a anunciar hoy, realmente no los estamos anunciando no porque no los tengamos confirmados, sino porque nos pidieron que tuviéramos un poco de prudencia en los tiempos”.

Este año, la doceava edición del festival regresará a Guadalajara tras haber sido celebrada en Tlaquepaque en su undécima edición. Por lo que, además, aseguró que en esta edición se cerrará por completo el parque para evitar el sobre cupo de los 25 mil asistentes tras experiencias anteriores, así como planean un recorrido con los cuatro escenarios para el mayor disfrute, incluyendo la Concha Acústica.

Los boletos para el evento son completamente gratuitos y pueden conseguirse a través de los turnos en vivo de la Unidad Móvil de Máxima 106.7 y a través de redes sociales.

AC