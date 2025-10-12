El Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose con nuevas historias y héroes. En esta ocasión, el turno es para Wonder Man, un personaje clásico de los cómics que por fin tendrá su propia serie en live-action dentro de Disney+. La producción promete ofrecer una mirada diferente al mundo de los superhéroes, combinando acción, humor y una crítica al propio Hollywood.

El origen de Wonder Man en los cómics

Wonder Man es el alter ego de Simon Williams, un personaje creado en 1964 por Stan Lee y Jack Kirby. Su historia comienza cuando trabaja para el villano Baron Zemo, quien le otorga poderes iónicos con el propósito de infiltrarlo entre Los Vengadores. Sin embargo, con el paso del tiempo, Simon cambia de bando y se convierte en un héroe, incluso llegando a ser miembro del famoso equipo de superhéroes.

En los cómics, Wonder Man tiene un pasado complejo y una conexión familiar importante: su hermano Eric Williams se convierte en el villano conocido como Grim Reaper. Esta relación fraternal marcada por los extremos del bien y el mal ha sido una constante dentro de su desarrollo narrativo.

Una nueva serie de Marvel en camino

Marvel Studios prepara una miniserie de ocho episodios que explorará una faceta poco conocida del personaje. En esta versión, Simon Williams será un actor de Hollywood que intenta abrirse paso en la industria cinematográfica mientras lidia con su identidad como superhéroe. De acuerdo con la información publicada por medios internacionales, la producción formará parte de la Fase Seis del MCU y se lanzará bajo la etiqueta Marvel Spotlight, una línea que busca presentar historias más humanas e independientes dentro del universo Marvel.

La serie está desarrollada por Destin Daniel Cretton (director de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos) y Andrew Guest, quien funge como showrunner. Su estreno está programado para el 27 de enero de 2026 a través de Disney+.

A diferencia de otras producciones del MCU, Wonder Man tendrá un tono más reflexivo y satírico, con un enfoque en la industria del entretenimiento. La trama jugará con elementos meta, mostrando el contraste entre la vida de los actores, la fama y las responsabilidades de un héroe. Según las primeras descripciones, esta combinación de géneros podría convertir a la serie en una de las propuestas más originales de Marvel en los últimos años.

