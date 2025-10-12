Fiestas de Octubre 2025: ¿Qué artistas se presentan la semana del 12 al 18 de octubre?

Como cada año, uno de los mayores atractivos de las Fiestas de Octubre son la serie de conciertos que oferta tanto en el Foro Principal como en Palenque, encabezados por artistas de talla nacional e internacional.

Esta semana, las Fiestas de Octubre se llenarán de la música de Los Ángeles Azules, Carín León, Ha*Ash y otros famosos.

¿Qué conciertos habrá esta semana en las Fiestas de Octubre?

Cartelera del Foro Principal de las Fiestas de Octubre

Domingo 12 de octubre - Joss Favela y sus compas

Lunes 13 de octubre - El Evento del Barrio La Mejor 95.5 FM

Martes 14 de octubre - Enjambre

Miércoles 15 de octubre - Los Ángeles Azules

Jueves 16 de octubre - DLD & Kinky

Viernes 17 de octubre - Ha*Ash y Kaia Lana

Sábado 18 de octubre - Water Castle Alesso

Los boletos en zonas preferentes para los conciertos del Foro Principal se encuentran disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Benito Juárez. Sin embargo, también es posible acceder a las gradas de la zona general de forma gratuita, únicamente con la compra del acceso a las fiestas. El boleto únicamente puede adquirirse en las taquillas del recinto el mismo día del evento.

Cartelera del Palenque de las Fiestas de Octubre

Domingo 12 de octubre - Palomazo Norteño

Martes 14 de octubre - Carín León

Miércoles 15 de octubre - Carín León

Jueves 16 de octubre - Edición Especial

Viernes 17 de octubre - El Coyote y Chuy Lizárraga

Sábado 18 de octubre - Pancho Barraza

El acceso a Palenque requiere un boleto independiente, ya que es un escenario más íntimo y exclusivo de las Fiestas de Octubre. El precio de los boletos varía de acuerdo al artista. Los costos van desde los 600 hasta los 2 mil 600 pesos y pueden adquirirse en línea a través de las plataformas digitales autorizadas (como boletomovil.com) y directamente en las taquillas del Auditorio Benito Juárez. Otros puntos de venta son el Hotel Fiesta Americana y Botas Los Potrillos.

MB

