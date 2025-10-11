Benny Ibarra celebra su nuevo comienzo en Guadalajara

Benny Ibarra regresó al escenario como solista después de 15 años con un concierto íntimo, emotivo y profundamente personal. La cita fue este sábado en el Teatro Diana, donde presentó por primera vez en vivo las canciones de su nuevo EP, Nacer una vez más, un trabajo que marca su reencuentro consigo mismo y con su público.

Pasadas las nueve de la noche, el cantautor apareció en escena con un traje morado brillante y camisa blanca. El escenario, minimalista y elegante, estaba dispuesto con lo esencial: batería, guitarra, bajo y piano. Al fondo, un telón de colores juguetones acompañaba la atmósfera emocional del espectáculo con luces que transitaban entre tonos morados, azules y naranjas. A su lado, Benny contó con músicos de larga trayectoria, entre ellos Luis Ledezma, baterista de Café Tacvba desde principios de los 2000.

El concierto se construyó como un viaje emocional dividido en seis bloques conceptuales: Renacer, Reconciliación, Soledad, Desprendimiento, Esperanza y Hasta pronto. Cada uno representó una etapa distinta, no solo en la narrativa del espectáculo, sino en el proceso personal que el artista atraviesa con su nuevo material.

“Hola, buenas noches, Guadalajara. Gracias por esta hermosa energía”, saludó Benny al público, visiblemente conmovido. “Es un privilegio poderles presentar esta gira. Es la primera vez que tocamos en vivo este disco. Nunca había sucedido y sucedió hoy. No es común que un artista decida presentar su álbum nuevo de principio a fin y así inicie un concierto, pero como estoy en confianza, con mis amigos, gracias por venir. Es un álbum que hicimos con todo nuestro corazón. Quiero que disfruten el show tanto como nosotros”, expresó ante la ovación del público.

El primer bloque, Renacer, abrió con la energía y sensibilidad del nuevo EP. Temas como “Nacer una vez más”, “Luna”, “Cúbreme de ti”, “Siente el fuego” y “Somos amor” dieron forma al espíritu introspectivo del álbum, que combina melodías suaves con una profunda carga emocional.

Luego vino Reconciliación, una sección que recorrió algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Cada mañana”, “Uno”, “Más de ti”, “Cada paso”, “Calaveras” y un dinámico mix de “Perder para encontrar” y “Siente el fuego”. En esta parte, Ibarra jugó con los arreglos y la teatralidad, logrando que sus canciones más añejas sonaran frescas y renovadas.

El bloque de Soledad trajo uno de los momentos más introspectivos de la noche con “Om”, una canción de 1996 que permitió al público sumergirse en un ambiente contemplativo y nostálgico.

Más adelante, en Desprendimiento, el cantante entregó algunas de sus piezas más emotivas: “Tonto corazón”, “Sutil dolor”, “Sin ti”, “Vuela” y “Mía”. Cada interpretación estuvo acompañada por una puesta en escena sobria pero cargada de sentimientos, reflejando el proceso de dejar ir y seguir adelante.

Uno de los momentos más celebrados por el público fue Esperanza, donde Benny retomó temas entrañables como “Llueve luz”, “Vives en mí”, “Si puedo volverte a ver” y “Cielo”. El ambiente se llenó de luces cálidas y coros espontáneos, con un público que no dejó de cantar ni un solo verso.

Para cerrar, el bloque Hasta pronto puso punto final a la noche con dos canciones que condensaron la emoción del concierto: “Estoy” e “Inspiración”. El público, de pie, despidió a Benny entre aplausos que se extendieron varios minutos, sellando así una noche de reencuentros y nuevas etapas.

Entre los asistentes se encontraba Paco Huidobro, fundador de Fobia y productor de las canciones más recientes del intérprete, quien observó el concierto desde su butaca con una sonrisa cómplice, testigo del renacer artístico de su amigo.

