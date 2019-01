Rock X La Vida suena a esperanza

El Rock X La Vida (Rock por La Vida) mantiene su poderoso mensaje de esperanza para los jóvenes en situación de crisis, al ser una gran ventana que se abre para aquellos que creen que todas las puertas están cerradas en su vida.

Con el objetivo principal de orientar a los jóvenes en Jalisco y dotarlos de herramientas para manejar una situación de crisis emocional, es que desde hace 13 años se celebra este festival en Guadalajara.

En esta ocasión, los organizadores encabezados por la estación de radio Máxima 106.7 FM y con apoyo del Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara, dieron a conocer prácticamente todo el cartel que integrará el evento, el cual se celebrará el próximo 6 de abril en el Parque Agua Azul -que repite como sede, ubicado en Calzada Independencia Sur 973- donde se busca otorgar un espacio de esparcimiento y expresión de forma positiva; se espera la asistencia de 25 mil personas.

“Son un millón 200 mil personas que han formado parte de esta celebración de vida a lo largo de 13 ediciones. Nos han acompañado cerca de 250 artistas”, comparte Nadia Alcázar, directora del Rock X La Vida.

Sobre las bandas participantes habrá más sorpresas que se anunciarán poco antes del evento, por lo que Alcázar invita a quienes deseen asistir a estar al pendiente de las redes sociales, en las que Máxima 106.7 FM anunciará la forma en que se entregarán los boletos gratuitos.

“Esperamos un evento con saldo blanco; la vez pasada que lo hicimos en el Parque Agua Azul fue una experiencia muy agradable, con un lugar verde que te invita a relajarte y acostarte en el pasto a escuchar la música. También habrá venta de comida, barras de cerveza, pero lo más importante es la amplia información que tiene que ver con respecto a la prevención del suicidio, que es nuestra razón principal por la que estamos haciendo este evento y somos la única forma de promocionar y dar a conocer la línea de atención en crisis”, comparte Nadia.

La alineación para el Rock X La Vida se conforma este año por las siguientes bandas, encabezada por Los Pericos y Hello Seahorse!, Jonaz, Genitallica, Golden Ganga, La Dosis, Sergio Arau y los Heavy Mex, Elis Paprika, Gran Sur, Fanko, Dolphant, No tiene la vaca, Rojo Frenesí, Dínamo, Los Malavibra, Puerquerama, Apolo 7, Don Tetto, Gandhi, Ajenos, Nata y Juana la Rodillona.

Cuidar la salud mental de los jóvenes

Desde hace dos años se unificó el número de emergencias y ahora esa comunicación directa con SALME (Instituto de Salud Mental) también está disponible en el 911 y el teléfono 3833-3838 o al 01-800-227-4747. En el concierto del 6 de abril los jóvenes encontrarán mucha información con personal de SALME, donde pueden acercarse y resolver sus inquietudes, tanto para quienes están en una crisis emocional, como para quienes sepan de alguien que necesita este apoyo.

“El que tiene la información, tiene el poder, por lo que es importante atender la salud mental de los jóvenes y darles esa información. Antes de que yo estuviera en Máxima, sabía del problema del suicido, pero no estaba tan metida, hasta que llegué y me tocó en una ocasión hacer un programa especial y la gente nos empezó a llamar, y yo no tenía conciencia de la gran cantidad de personas -muchas nos hablaron de forma anónima- que van porque celebran que no tomaron una mala decisión, y que nadie de su familia sabe de su problema y sólo nosotros lo conocemos”, comparte Nadia, como un ejemplo de muchas personas que pudieron superar una crisis, por lo que el impacto de este festival ha sido positivo y refleja el alcance que puede tener.

Consigue tus boletos

Las entradas estarán disponibles en transmisiones al aire de Máxima 106.7 FM, así como en diferentes puntos de la ciudad mediante distintas dinámicas para participar, las cuales se anuncian tanto en Facebook, Instagram y Twitter como @maxima1067fm; en Twitter y Facebook como @rockporlavida y en Instagram como @roxkxlavida.

Más información en www.maxima1067.fm y recuerda que todos los boletos son gratuitos.