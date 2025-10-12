Películas mexicanas para ver durante el mes de octubre

Qué mejor que disfrutar de la “spooky season” con una dósis de cine mexicano. Aunque muchas personas lo ignoran, en décadas pasadas, en nuestro país se han estrenado muchas películas de terror de alta calidad, perfectas para ver durante el mes de octubre, en la víspera de Halloween.

A continuación, te dejamos algunas recomendaciones de cine de terror mexicano.

Películas mexicanas para ver en octubre

La tía Alejandra (1980)

Es una película de terror sobrenatural mexicana, dirigida por Arturo Ripstein.

La trama relata cómo la vida de un familia cambia cuando la tía Alejandra llega a vivir con ellos. Ella comienza a destruir a la familia, hasta provocar la muerte de un niño y de su sobrino. También causa un incendio para acabar con todos.

El Espejo de la Bruja (1962)

Dirigida por Chano Urueta y escrita por Alfredo Ruanova y Carlos Enrique Taboada, el filme cuenta la historia de una bruja llamada Sara, que luego del asesinato de su ahijada Elena, hará todo lo posible por vengar su muerte.

Macario (1960)

Macario es una cinta de drama psicológico sobrenatural, dirigida por Roberto Gavaldón, y escrita por Emilio Carballido.

Basada en la novela del mismo nombre, la trama gira en torno a la vida de un campesino pobre que pierde el interés por la vida debido a su precaria situación, hasta que un ente sobrehumano le ayuda a mejorarla, con resultados secundarios.

Alucarda, la hija de las tinieblas (1977)

A pesar de ser una película mexicana, esta cinta está en inglés. Fue dirigida por Juan López Moctezuma a partir de un guion que escribió con Alexis Arroyo, basándose en Carmilla , novela gótica escrita por Sheridan Le Fanu en 1872.

Narra la historia de dos huérfanas que viven en un convento católico y se ven enfrentadas a una posesión diabólica. Mientras juegan en un bosque cercano al convento, las niñas se topan con unos extraños gitanos, los cuales atraen una presencia diabólica al abrir un ataúd. A partir de allí, una serie de eventos extraños empiezan a azotar al convento.

Veneno para las Hadas (1986)

Escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada, la cinta trata de Verónica, una niña huérfana de 12 años que vive con su abuela y su nana. Su abuela acostumbra a narrarle historias de seres fantásticos como hadas y gonomos, despertando en al niña un gran deseo por convivir con estos seres. Junto con Flavia, la niña nueva de la escuela, deciden preparar un veneno para las hadas, ya que Verónica se siente bruja.

Hasta el Viento Tiene Miedo (1968)

También escrita y dirigida por Taboada, es una película de terror gótico sobrenatural, que sigue a un grupo de jóvenes estudiantes, dos educadoras y un jardinero de un internado para señoritas, quienes viven los sucesos paranormales de un alma en pena vengativa , la cual ronda las instalaciones en busca de una venganza.

Más Negro que la Noche (1975)

Después de la muerte de la tía Susana, su sobrina Ofelia se convierte en heredera de la vieja casa, con la condición de cuidar a la mascota de la tía, Becker, un gato negro. Ofelia se muda a la casa junto a sus amigas Aurora, Pilar y Marta. Días después, el gato aparece misteriosamente muerto en el sótano y cosas extrañas comienzan a suceder en la casa.

La película también está escrita y dirigida por Taboada.

