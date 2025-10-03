Guitarrista de Oasis se baja de la gira mundial por cáncer

Este viernes, Paul “Bonehead” Arthurs reveló que padece cáncer de próstata y que los tratamientos le obligan a tomar un “descanso planificado” y bajarse de la gira mundial del grupo que está por dirigirse a Asia y Oceanía.

El músico, de 60 años, escribió en sus redes sociales que había recibido el diagnóstico de la enfermedad a comienzos de este año y que estaba respondiendo "muy bien al tratamiento", lo que le permitió poder formar parte de la vuelta de Oasis dieciséis años después de su separación.

'Bonehead', cuyo nombre real es Paul Benjamin Arthurs, ya superó un cáncer de amígdalas en 2022 y tuvo que dejar de hacer conciertos temporalmente con su compañero de banda, Liam Gallagher, cuando este actuaba en solitario.

Este viernes, el guitarrista indicó que necesita tomar "un descanso planificado" para enfocarse en la próxima fase del tratamiento, lo que le obligará a ausentarse de los conciertos de la banda previstos en Seúl, Tokio, Melbourne y Sydney (Australia) entre finales de octubre y principios de noviembre.

"Estoy muy triste por perderme estos shows, pero me encuentro bien y estaré de vuelta a tiempo para Sudamérica", apuntó Bonehead.

"Pásenlo increíble si van este mes y los veré de regreso en el escenario con la banda en noviembre", agregó.

La gira Oasis Live'25, que inició el pasado 4 de julio en Cardiff (Gales) con el regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher y el resto de la banda a los escenarios, pasará por Buenos Aires y Santiago de Chile antes de finalizar en Sao Paulo (Brasil), entre mediados y finales noviembre de este año.

Te puede interesar: Identifican causas del tráfico en López Mateos; presentarán soluciones en noviembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

