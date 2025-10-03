Sebastián Yatra inaugura las Fiestas de Octubre con concierto lleno de energía y emociones

La noche del viernes, Sebastián Yatra encendió el foro principal del Auditorio Benito Juárez al inaugurar la edición 2025 de las Fiestas de Octubre. Con su Entre Tanta Gente Tour, el artista colombiano ofreció un espectáculo vibrante ante un recinto prácticamente lleno, donde miles de fanáticas corearon cada canción y celebraron su regreso a Guadalajara.

El concierto arrancó minutos después de las 20:00 horas con una introducción audiovisual que dio paso a los primeros acordes de “Milagro”, “Lienzo” y “Tacones Rojos”. Desde el inicio, Yatra se adueñó del escenario con su energía característica, recorriéndolo de punta a punta mientras pedía al público que no se quedara quieto. “No te quiero ver sentado, te necesito de pie. ¿Cuál es el país más chingón del mundo?”, gritó entre saltos, desatando la euforia del auditorio.

Ataviado con un atuendo relajado —pantalón corto, camiseta clara y camisa ligera—, el cantante se mostró cercano y espontáneo durante todo el show. Su carisma bastó para mantener al público conectado en cada momento, aunque tampoco faltaron los guiños de complicidad. “Esta va dedicada a esas personas que van a regresar con su ex”, dijo antes de cantar “Disco Rayado”, arrancando risas y gritos entre los asistentes.

Más adelante, introdujo “Ojos Marrones” con un mensaje de introspección. “Seguimos con las canciones extrañas que le hablan al corazón. Al principio son heridas y pensamos que nos van a matar, pero después solo son cicatrices”. La mezcla de sensibilidad y ritmo definió la noche, donde temas como “Sutra”, “Traicionera” y “Suena el Dembow” llevaron el ánimo a su punto más alto, con un público que no dejó de saltar ni de cantar.

Uno de los momentos más divertidos llegó cuando Yatra preguntó con picardía: “¡Quiero que levante la mano toda esa gente que vino sin novio o sin novia… porque yo también!”. La confesión provocó carcajadas y una ola de aplausos antes de que interpretara “Ya No Tiene Novio”.

En otro pasaje del concierto, el cantante bajó la intensidad para hablar con sus fans. “Acabo de comenzar esta gira y aquí estamos de nuevo, con canciones nuevas y más unidos con ustedes. Me emocioné mucho al salir a la tarima y verlos cantar y saltar. No dimensionamos todo lo que puede lograr la música”, expresó con visible emoción antes de cantar “Un Año”.

El momento más emotivo de la noche llegó con el denominado “Momento ETG”, en el que Yatra interactúa con un fan del público. El elegido fue Josua, un joven tapatío que compartió su historia de amor con Lizeth. “Terminé con mi ex hace un año, ella me traía paz a mi vida, la sigo extrañando”, confesó ante todos. El cantante lo invitó al escenario y, juntos, dedicaron “Los Domingos”. “Esta canción va para Lizeth, de parte de Josua y mía”, anunció Yatra mientras la multitud estallaba en aplausos.

La recta final mantuvo la emoción en alto con “Cristina”, “La Pelirroja”, “Vuelve” y “París”. Antes de interpretar “Por Perro”, Yatra se dirigió nuevamente a su público. “Si terminaste una relación, por lo que sea, la siguiente canción es la ideal para regresar”.

Su mensaje se enlazó con “Canción Para Regresar”, sellando un bloque romántico antes de desatar la fiesta con “Energía Bacana”, “Por Fin Te Encontré”, “Chica Ideal”, “2AM”, “Robarte un Beso” y “Vagabundo”.

