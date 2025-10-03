Taylor Swift lanza 'The Fate of Ophelia'; ¿quién inspiró su nueva canción?

Una vez más, la cantante estadounidense Taylor Swift sacudió al mundo con el estreno de un nuevo álbum que, a tan solo segundos de su lanzamiento, ya contaba con millones de reproducciones a nivel global.

“The Life of a Showgirl” es el duodécimo álbum de estudio de Swift, en el que, al igual que en sus trabajos anteriores, muestra una faceta mucho más personal e íntima.

Dentro del repertorio, la canción titulada “The Fate of Ophelia” fue una de las que más llamó la atención, especialmente por ser el tema introductorio; sin embargo, su letra generó especulaciones entre muchos fanáticos sobre a quién estaba dirigida.

El tema combina algunas referencias literarias con sonetos de amor y metáforas de resiliencia, lo que llevó a muchos a pensar que estaba dedicado a su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Aun así, varios no lograron identificar exactamente a quién se refería la canción.

Para entenderlo, debemos partir por el título: Ofelia es un personaje trágico de Hamlet que muere ahogada tras caer en la desesperación. La letra alude a que fue salvada de ese destino por alguien que vio su luz incluso bajo el agua.

No obstante, también habla de un renacer personal, de la capacidad de levantarse y volver a confiar más allá de la adversidad.

A continuación, te presentamos la versión en español de la canción con la que Taylor Swift inicia su álbum The Life of a Showgirl:

Traducción al español de “The Fate of Ophelia”:

Me escuchaste gritar bajo el agua,

me viste hundirme en silencio,

cuando todos pensaban que estaba perdida,

tú extendiste la mano y me levantaste.

Me sacaste de mi tumba

y salvaste mi corazón del destino de Ofelia.

Donde antes había sombras,

ahora hay una luz que no se apaga.

Tus palabras fueron un faro,

tu voz rompió el ruido,

me devolviste a la orilla

cuando ya no podía nadar.

Me sacaste de mi tumba

y salvaste mi corazón del destino de Ofelia.

No dejaste que me hundiera,

me mostraste que todavía podía vivir.

Dicen que la tristeza arrastra,

que nadie escapa del río,

pero tú me miraste fijo

y dijiste: “no voy a dejarte ir”.

Me sacaste de mi tumba

y salvaste mi corazón del destino de Ofelia.

Tú, tu equipo, tus vibras,

hicieron que creyera otra vez.

