Este viernes 3 de octubre comienzan las Fiestas de Octubre 2025, que celebra su edición 60 y tiene ingreso gratuito sólo hoy a partir de las 12:30 del día. Asimismo hay una oferta importante en la cartelera de entretenimiento que se realizarán desde hoy en los diferentes recintos de la Perla Tapatía como conciertos, presentaciones, obras de teatro y mucho más. Consulta los mejores eventos en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión.

Hoy comienzan las Fiestas de Octubre 2025 en el Auditorio Benito Juárez. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Fiestas de Octubre 2025

Este viernes comienza la edición 60 de las Fiestas de Octubre, donde encontrarás juegos mecánicos, pabellones artesanales, zona gastronómica, presentaciones musicales en el Foro Principal que abre esta noche con Sebastián Yatra y en el Palenque, donde hoy se presentará Alfredo Olivas, entre otras actividades para la diversión de los jaliscienses. Recuerda que tu entrada general incluye el acceso al área general de gradas numeradas del Foro Principal y el acceso al pabellón Alma del Mundial.

Auditorio Benito Juárez.

Del 3 de octubre al 3 de noviembre.

$60 General. $30 Niños, estudiantes y adultos mayores.

Caifanes se presentará en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Caifanes

La banda mexicana de rock de los años ochenta regresa al escenario tapatío para ofrecer dos fechas de concierto, en el que interpretarán sus canciones emblemáticas y grandes éxitos que han consolidado su carrera como uno de los exponentes del rock en español de América Latina. Goza de una velada de rock coreando más de 20 temas que han formado parte de la vida de sus seguidores.

Auditorio Telmex.

3 y 4 de octubre, 21:00 hrs.

De $380 a $1,900.

Tito Double P ofrecerá concierto en el Estadio 3 de Marzo. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Tito Double P

Dentro de su gira ¡Ay mamá! el cantante y rapero mexicano se presentará en Guadalajara para ofrecer un concierto, en el que promete una actuación electrizante con sus famosas canciones. Por primera vez, el artista realiza una gira por el país con 17 fechas de conciertos. Disfruta de una inolvidable presentación con temas como Por sus besos, Pa Mí, Maleducado, Vita Fer, entre otros.

Estadio 3 de Marzo.

4 de octubre, 21:00 hrs.

De $604 a $13,409.

31 Minutos ¡El show en vivo!-Tributo se presentará en el Teatro Galerías. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

31 Minutos ¡El show en vivo!-Tributo

Este tributo oficial recrea el universo de la serie de televisión más famosa de Chile y más querida en México, que se presentará en el escenario tapatío con fidelidad y humor, en el que se vivirán divertidas aventuras del equipo de noticias junto a Tulio Triviño, Calcetín con Rombos Man, Juan Carlos Bodoque, Mico el Micrófono, Juanín Juan Harry y muchos más, acompañados por las canciones de Policarpo Top Top Top Awards.

Teatro Galerías.

5 de octubre, 13:00 hrs.

$300, $350, $400 y $450.

La obra de teatro Dios mío, hazme viuda por favor dará dos funciones en el Teatro Galerías. ESPECIAL/RUBÉN LARA.

Dios mío, hazme viuda por favor

Es una obra de teatro divertida y llena de matices, que deja al descubierto las historias de cinco mujeres de diferentes generaciones, quienes comparten todo lo que les ha sucedido en el plan amoroso, de trabajo, familiar y social respecto a la vida en pareja, por lo que piden a Dios que las haga viudas. Con las actuaciones de Margarita Gralia, Azela Robinson, Anette Michel, Aleida Núñez y Nicole Vale.

Teatro Galerías.

8 de octubre, 19:00 y 21:15 hrs.

$450, $500, $650 y $750.

El Cuarteto de Nos se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA KARIN TOPOLANSKI.

Cuarteto de Nos

Dentro del su gira Puertas, la original y filosófica banda de rock uruguaya formada en 1978 visita el país durante octubre, y llega a Guadalajara, donde ofrecerá un concierto, en el que promociona su álbum "Puertas". Un disco que contiene ocho canciones muy distintas, que van del funk al rock garaje, que invitan a viajar por el universo surrealista y onírico del viajero. Disfruta de una velada de música inédita y de éxitos con esta banda latinoamericana.

Auditorio Telmex.

9 de octubre, 21:00 hrs.

De $600 a $1,400.

La obra Esquizofrenia se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Esquizofrenia

Es una obra de teatro de psicoterror protagonizada por Rafael Perrín, quien da vida al prestigioso médico psiquiatra inglés de 1914 llamado Emile Tuck. Este hombre reúne a un grupo de colegas para demostrarles que aún está vivo y que ha descubierto la cura de la esquizofrenia. Disfruta de una velada que invita a conocer los síntomas de este padecimiento mental desde dentro.

Teatro Galerías.

3 de octubre, 20:30 hrs.

$400, $500 y $650.

Otros Eventos

El Teatro Galerías tiene en su programación diferentes eventos durante los siguientes días. ISTOCK.

Drácula: Ballet & Rock Ópera

Teatro Galerías. 4 de octubre, 20:00 hrs. $490, $550, $690 y $750.

Interstellar-Orquesta Sinfónica En Vivo

Teatro Galerías. 9 de octubre, 21:00 hrs. $500, $600 y $700.

XM