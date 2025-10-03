Alejandro Fernández en CDMX: ¿Cómo llegar al Estadio GNP? Consulta aquí las rutas

Después de cancelar una serie de conciertos en Estados Unidos por problemas de salud, Alejandro Fernández regresa a la Ciudad de México mejor que nunca para ofrecer una noche espectacular en el Estadio GNP Seguros.

Como parte de un homenaje a su padre, Vicente Fernández, "El Potrillo" dominará uno de los escenarios más importantes de toda América Latina con su gira “De Rey a Rey” , la cual llegará a la capital del país este sábado 4 de octubre.

Te puede interesar: Así se vivió la inauguración de la Arena Guadalajara con Maroon 5 (FOTOS)

Se tiene planeado que el show comience a las 21:00 horas en punto; sin embargo, las puertas del recinto abrirán un par de horas antes para darle la bienvenida a todos aquellos fanáticos que esperan escuchar éxitos como “Me dediqué a perderte”, “El Rey”, “Mátalas” y “La ley del monte”.

El Estadio GNP Seguros es un recinto con capacidad para 65 mil personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar tráfico, largas filas de espera y otros inconvenientes relacionados con la alta demanda del concierto que puedan retrasar tu entrada al show.

El estadio cuenta con rutas accesibles de llegada y salida. Gracias a su ubicación, conecta con distintos puntos de la Ciudad de México para favorecer la movilidad a través de medios de transporte públicos y privados . A continuación, te compartimos algunas opciones:

El recinto está ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Puedes llegar en transporte público tomando el Metro; la ruta más sencilla es por la Línea 9 (color café) y descender en las estaciones Ciudad Deportiva o Velódromo, según el acceso que necesites.

Otra opción es el Metrobús, con paradas cercanas en UPIICSA o Iztacalco, que te acercan a la puerta 15 del Estadio GNP.

Si prefieres ir en auto particular, taxi o por aplicación de transporte, lo ideal es llegar con anticipación para encontrar lugar en el estacionamiento o evitar el tráfico.

También puedes leer: Fiestas de Octubre 2025 tendrá ESTOS juegos gratuitos HOY

El GNP cuenta con varios estacionamientos en las entradas 7, 8, 9 y 15, además de compartir espacio con el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

Recuerda que, para disfrutar mejor la experiencia, es importante planear tu ruta de llegada para evitar perderte alguna parte del concierto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP