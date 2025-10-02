Este jueves 2 de octubre, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, respondió al llamado global a suspender a los equipos israelíes de las competiciones y fijó la postura del organismo.

En un período febril para la política del fútbol, Infantino lideró una reunión del consejo directivo de la FIFA que no tenía a Israel formalmente en la agenda antes de que se reanuden los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo 2026 la próxima semana.

El impulso más fuerte contra los equipos israelíes por parte de los líderes del fútbol europeo durante el conflicto de dos años en Gaza se detuvo después de una propuesta de paz el lunes en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Infantino destacó a su consejo de 37 miembros "la importancia de promover la paz y la unidad, particularmente en el contexto de la situación actual en Gaza", dijo la FIFA en un comunicado de prensa que no se refirió directamente a Israel.

"FIFA no puede resolver problemas geopolíticos", afirmó Infantino en el comunicado, "pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios".

La FIFA no programó una conferencia de prensa e Infantino no estuvo disponible para entrevistas.

El equipo masculino de Israel debería ahora viajar para jugar partidos clasificatorios para la Copa del Mundo contra Noruega en Oslo el 11 de octubre e Italia en Udine tres días después.

Noruega fue una de las federaciones de fútbol europeas que instaron a la UEFA a convocar una votación de su comité ejecutivo antes de la reunión de la FIFA en Zúrich para suspender a los equipos israelíes de las competiciones internacionales. El organismo de fútbol de Turquía pidió directamente a la UEFA y a la FIFA que suspendieran a Israel.

Cualquier votación del panel de 20 miembros de la UEFA parecía probable que se aprobara, dijeron personas familiarizadas con las discusiones a The Associated Press, a pesar de la oposición de miembros de Israel y Alemania.

La FIFA e Infantino —quien ha construido estrechos lazos con Trump antes de que Estados Unidos co-organice la Copa del Mundo el próximo año con Canadá y México— nunca fueron propensos a seguir cualquier votación de la UEFA. Esa perspectiva se volvió aún más distante la semana pasada cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que trabajaría para proteger el estatus de Israel en el fútbol.

La propuesta de paz de Trump-Netanyahu el lunes también fue rápidamente bienvenida por gobiernos en el Oriente Medio, incluyendo a Catar, un importante defensor del pueblo palestino y que tiene estrechos lazos con la UEFA y su presidente Aleksander Ceferin.

La reunión de la FIFA el jueves contó con la asistencia de Ceferin y el jefe del grupo de clubes de fútbol europeos, Nasser al-Khelaifi, quien es presidente del Paris Saint-Germain, el campeón de la Liga de Campeones propiedad de Catar. Al-Khelaifi también es miembro del gobierno de Catar.

El jefe de la federación de fútbol palestina, Jibril Rajoub, también ha estado en Suiza esta semana y se reunió el jueves con la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry.

