¿Taylor Swift volverá a los escenarios tras el estreno de 'The Life of a Showgirl'?

A tan solo unas horas de que Taylor Swift estrenara su duodécimo álbum de estudio, muchos de sus fanáticos se han preguntado si la cantante estadounidense volverá a aventurarse en una nueva gira mundial para promocionar el disco.

Con la llegada de “The Life of a Showgirl” este 3 de octubre, Taylor puso al mundo entero patas arriba al conseguir millones de reproducciones desde el primer segundo del lanzamiento.

Tras escuchar las canciones, miles de sus fans le preguntaron a la estrella del pop si volvería a los escenarios para interpretar en vivo los nuevos temas de este disco.

No obstante, durante una entrevista para BBC Radio 1 el 3 de octubre, Swift señaló que no tiene planes de regresar pronto a los escenarios. Si bien la cantante aseguró que no descarta la posibilidad de presentar “The Life of a Showgirl” en vivo, no cree que esto ocurra en un futuro cercano.

En esa charla, Taylor se sinceró sobre la carga física y mental que implicó crear el Eras Tour y, aunque se siente orgullosa de este proyecto —el más grande de su carrera hasta ahora—, confesó que no se siente lista en este momento para volver a ofrecer algo de la misma magnitud.

“Voy a ser muy honesta contigo. Me canso muchísimo solo de pensar en volver a hacerlo, porque me gustaría hacerlo realmente bien otra vez. Estoy muy cansada”, aseguró la cantante.

Swift mencionó que atraviesa un momento de tranquilidad: “Me siento muy bien en este momento. Mis articulaciones están perfectas”. Después de la exigencia de más de un centenar de conciertos, la artista afirmó que por fin ha podido retomar sus pasatiempos, los cuales había dejado completamente de lado durante la gira.

La intérprete no descartó regresar a los escenarios más adelante; sin embargo, por ahora su prioridad es descansar y cuidar de su bienestar. Para alguien que ha transformado el pop en los últimos 15 años, tomarse una pausa parece ser un paso esencial en su trayectoria.

