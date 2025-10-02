Como parte del seguimiento a las propuestas que se plantearon en la primera mesa temática del corredor López Mateos, celebrada el pasado 22 de septiembre, esta mañana se llevó a cabo el segundo ejercicio de participación entre especialistas, vecinos, colectivos, sector empresarial y autoridades a fin de encontrar una solución a la crisis de tráfico que se vive todos los días en la vialidad, en el cual se identificaron 20 causas del congestionamiento vehicular, mismas que serán incluidas en el informe que se presentará al Gobernador Pablo Lemus con miras a contar con las soluciones al problema en el mes de noviembre, adelantó la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Cantero Pacheco.

El eje de esta segunda mesa de diálogo fue el ordenamiento territorial. La funcionaria destacó que más del 70% de las votaciones, alrededor de 900, en este ejercicio no habían participado en los Diálogos por la Movilidad Sustentable de López Mateos en 2022 y 2023. Con estas mesas temáticas se proyecta presentar soluciones no solo para la vialidad, sino con una visión de ciudad y regional, añadió, mientras que ya hay acciones concretas para aliviar el pesado congestionamiento vehicular, como la rehabilitación de Camino Real a Colima como vía alterna, el proyecto del Ayuntamiento de Tlajomulco de implementar transporte escolar y el operativo de contraflujo por parte de la Comisaría Vial.

"Es hacer vigente este tipo de soluciones que se plantearon y bueno, que ahora queden completamente identificadas, no nada más para las autoridades, que son las implementadoras, sino que queden implementadas y que tengan un efecto real en la vida de las vecinas y de los vecinos […]. El 27 de octubre cerraríamos con la última de las mesas. Calculo que en el mes de noviembre (se presentarían las soluciones), pero no va a ser un diagnóstico, es un informe que se la va a dar al gobernador […]. Entregaremos un informe al gobernador cuando terminemos y concluyamos estas mesas, que será el próximo 27 de octubre", detalló.

Cantero Pacheco enfatizó que este ejercicio no es una mera consulta, sino que se busca la participación activa de la ciudadanía en la construcción de soluciones integrales para López Mateos. "Este es el propósito: escuchar, porque diagnósticos ya tenemos de aquel entonces (2022 -2023), entonces ahora queremos escuchar a aquellos que viven la problemática de manera directa y que no se han expresado en la identificación de estas causas y de las diferentes soluciones que se proponen", agregó.

Estas son las 20 causas del tráfico en López Mateos. EL INFORMADOR / O. González

Estas son las 20 causas del tráfico en López Mateos

En este sentido, las 20 causas identificadas por vecinos, colectivos y el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) fueron:

Crecimiento de fraccionamientos y plazas comerciales Permisividad en los usos de suelo, densidades y usos mixtos Falta de aplicación de la normatividad Falta de coordinación entre municipios y el Gobierno del Estado Falta de planeación urbana Crecimiento desordenado Crecimiento improvisado Especulación del suelo Falta de visión integral y estratégica sobre el desarrollo de la metrópoli Falta de priorización de lo común sobre lo privado en autorización de la urbanización Falta de conectividad en el tráfico local Falta de política de vivienda en el polígono A y B de Guadalajara con cultura Falta de uso del Macrolibramiento y Circuito Metropolitano Contraposición entre agenda productiva y de ordenamiento territorial Política de contención ante los derechos adquiridos Falta de señalética para transporte de carga Falta de uso de vías alternas y transporte público Tipos de desarrollo de vivienda Falta de un plan regional Falta de políticas de desuso del automóvil

Aunado a ello, comentó la titular de Imeplan, Patricia Martínez Barba, el Puerto Seco que se proyecta para Acatlán de Juárez, la posibilidad de que el Puerto de Manzanillo duplique su capacidad –con lo que recibiría hasta siete millones de contenedores al año- y la saturación de otros acceso carreteros a la metrópoli hablan de la problemática que enfrenta López Mateos y de la necesidad de pensar en soluciones a largo plazo.

Además, en el corredor se realizan alrededor de 2.5 millones de viajes diarios, de los cuales el 42.2% se efectúan a pie, el 23.4% en automóvil, 20.7% en transporte público, 2.9% en motocicleta, 2.7% en transporte especial, 1.5% en taxis o unidades de plataforma, 1.8% en bicicleta y 1.8% en transporte comunitario. En tanto, de 2010 a 2020 la zona de influencia de López Mateos presentó un incremento poblacional de 256 mil 768 habitantes, con dos mil siete hectáreas urbanizadas.

Por último, el alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez, llamó a aprender de los "errores del pasado" a fin de contar con una planeación organizada, que cuente con la participación de la ciudadanía. Destacó que en el municipio ya se han emprendido acciones, como la prohibición de construcción de más fraccionamientos sobre la vialidad, la implementación del transporte escolar –que estaría arrancando en el ciclo escolar 2026-2027–, la modificación de sentidos, señalética y semaforización para agilizar el tránsito vehicular y la proyección de construir infraestructura peatonal, como banquetas.

También se busca incluir al sector privado para que las empresas implementen un modelo de trabajo remoto para sus empleados y aumentar las rutas de transporte público. "Continuar explorando las soluciones de largo aliento, lo que se ha venido a verter por aquí: que si son nodos viales, que si son libramientos, que si son segundos pisos, no quitamos la posibilidad de seguirlos analizando y seguir retroalimentando estas posibilidades", concluyó.

OB