Ed Gein: ¿Cuál es la historia detrás del lanzamiento de Netflix?

El terror más real llega a la pantalla. Netflix estrenó el 3 de octubre “Monster: Ed Gein”, una serie documental que revive uno de los casos criminales más perturbadores en la historia de Estados Unidos. Inspirada en hechos reales, la producción examina la vida y los crímenes del conocido como “El Carnicero de Plainfield”, un asesino cuyos actos estremecieron a la sociedad en los años 50 y sirvieron de inspiración para clásicos del cine de horror como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes.

La plataforma apuesta una vez más por el género del true crime, en un momento en que el público muestra creciente interés por conocer la mente de los llamados “monstruos reales”. El caso de Ed Gein no sólo transformó el estudio del comportamiento criminal, sino que también dejó una profunda huella en la cultura popular y en la evolución del cine de terror psicológico.

Un caso que superó la ficción

La historia comenzó el 15 de noviembre de 1957, cuando Bernice Worden, dueña de una ferretería en Plainfield, Wisconsin, desapareció sin dejar rastro, su hijo alertó a la policía y las pistas llevaron a Ed Gein, el último cliente que la visitó ese día.

Al registrar la granja del sospechoso, los agentes descubrieron una de las escenas más macabras en la historia criminal del país: el cuerpo decapitado de Worden colgado de los tobillos, lo que siguió fue aún más perturbador: utensilios, muebles y objetos elaborados con restos humanos, el inventario forense confirmó lo inimaginable: cráneos convertidos en adornos, órganos preservados y piel humana usada para confeccionar vestimentas.

La infancia de un monstruo

Nacido en 1906, Gein creció bajo la influencia de Augusta Gein, una madre severa y fanáticamente religiosa que le inculcó una visión distorsionada sobre el pecado y la mujer, aislado del mundo, Ed desarrolló una dependencia obsesiva hacia ella.

Tras la muerte de Augusta en 1945, el hombre se hundió en una soledad enfermiza, pues mantuvo intacto el dormitorio de su madre, mientras el resto de su casa se convertía en un escenario de horror.

Los expertos concluyeron después que sufría esquizofrenia y necrofilia, aunque solo se le pudo comprobar la autoría de dos asesinatos : los de Bernice Worden y Mary Hogan, una camarera desaparecida tres años antes.

La huella de Ed Gein en la cultura del horror

El impacto del caso trascendió los archivos policiales. La mente enferma de Gein inspiró personajes que marcaron la historia del cine: Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill. Cada uno de ellos refleja, desde distintos ángulos, la obsesión, el aislamiento y la violencia que caracterizaron al asesino real de Wisconsin.

Con Monster: Ed Gein, Netflix busca ofrecer una mirada más profunda y documental sobre este oscuro capítulo de la historia estadounidense , combinando testimonios, recreaciones y análisis forenses que exploran cómo un crimen rural terminó moldeando el imaginario del horror contemporáneo.

