Grito de Independencia en Guadalajara: Este es el programa de actividades COMPLETO

El Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento, organizó una serie de actividades para que los tapatíos festejen la noche más mexicana del año en el Centro Histórico de Guadalajara este lunes 15 de septiembre.

En una conferencia de prensa, Pablo Lemus Navarro adelantó que la Familia Aguilar protagonizará las presentaciones musicales que acompañarán el primer Grito de Independencia de su sexenio como Gobernador de Jalisco.

Este año, los festejos por la Independencia de México se desarrollarán en Paseo Fray Antonio Alcalde, entre la calle José Ma. Morelos y la avenida Juárez.

De acuerdo con las autoridades, se espera la asistencia de cerca de 90 mil personas al evento de ambiente familiar, y para garantizar su seguridad, la Comisaría de Guadalajara, en coordinación con la Policía Vial, la Policía Estatal, la Sedena y la Guardia Nacional, pondrán en marcha un operativo para impedir el ingreso de objetos indebidos, como punzocortantes, alcohol o pirotecnia.

Aquí te compartimos lo que podrás encontrar en el Centro Histórico de Guadalajara si deseas festejar el Grito en este lugar.

Programa de actividades de "El Grito al Estilo Jalisco"

5:00 pm - Inicio show

6:00 pm - Sonora dulzura

7:00 pm - Tropikal Yeah!

8:00 pm - Los Hermanos Barba

9:00 pm - Grito de Independencia

9:20 pm - "Show Kopalli", Jalisco de Gigantes

9:35 pm - Concierto Familia Los Aguilar

ESPECIAL/Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco

¿Cuáles son los objetos prohibidos?

Con el objetivo de disfrutar al máximo el evento y que este sea seguro, la Agencia Estatal de Entretenimiento compartió la lista de objetos con los que no se podrá ingresar al festejo:

Aerosoles

Maquillaje

Botellas de vidrio

Sombrillas

Bebidas alcohólicas

Estoperoles

Armas

Carreolas

Mochilas

Objetos punzocortantes

En caso de lluvia, se recomienda usar impermeable.

