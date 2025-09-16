Quién es la esposa de Robert Redford y cómo conoció al difunto actor

El legendario actor y cineasta Robert Redford murió a los 89 años en su residencia en Utah, según se dio a conocer por un comunicado difundido por The New York Times. Redford falleció plácidamente mientras dormía, hasta el momento, las causas exactas de su deceso no han sido reveladas.

Redford, uno de los íconos más reconocidos de Hollywood, había dejado atrás la vida pública tras una carrera extensa en la industria del cine. Durante su juventud, estuvo casado con Lola Van Wagenen desde 1958 hasta su divorcio en 1985.

Décadas después, encontró una nueva etapa en su vida personal junto a Sibylle Szaggars, con quien contrajo matrimonio en 2009 y permaneció unido hasta su muerte. En una entrevista realizada en 2011 por AARP, Redford reconoció “Es más joven que yo y europea, lo cual me gusta, así que es una vida completamente nueva”.

La historia de amor entre Szaggars y Redford

De acuerdo con US Magazine, el vínculo entre la estrella hollywoodense y Szaggars comenzó mucho antes del matrimonio. Se conocieron en 1996 en el Sundance Mountain Resort, propiedad de Redford.

En aquel entonces, Szaggars no tenía claro el nivel de fama del actor. En una charla pública en 2014, comentó que aunque sabía quién era, no estaba familiarizada con sus películas:

“Fue un maravilloso comienzo de una relación”, expresó Redford. “Comenzó como dos seres humanos que se encuentran y descubren una conexión como seres humanos, en vez de estar influenciados por el éxito”.

Redford anunció su compromiso con Szaggars en 2008, y la boda se celebró en Hamburgo, al año siguiente, en una ceremonia discreta a la que asistieron unas 30 personas.

¿Quién es Sibylle Szaggars?

Nacida en Alemania, Szaggars es una reconocida artista medioambiental, centrada en obras que combinan arte, naturaleza y conciencia ecológica. En 2015, fundó The Way of the Rain, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la educación ambiental a través de espectáculos artísticos y experiencias educativas.

Redford participó activamente en el proyecto, fungiendo como vicepresidente hasta su fallecimiento. Szaggars y Redford no tuvieron hijos en común, puesto que él ya era padre de cuatro hijos fruto de su anterior matrimonio con Van Wagenen: Shauna, Amy, y los fallecidos Scott y David.

AO