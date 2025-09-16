Netflix es una de las plataformas más populares y usadas en el mundo, ya sea para ver tu película favorita, maratonear una serie o simplemente pasar el rato con contenido audiovisual. Sea cual sea el motivo, este lugar es el favorito de muchos para desconectarse y entretenerse.

No obstante, la plataforma no se libra de ser víctima de hackeos y ataques cibernéticos que ponen en peligro las cuentas de miles de personas que mes con mes costean la suscripción de este servicio.

Los hackeos de cuentas normalmente son silenciosos y casi indetectables; suelen presentarse de forma gradual hasta el punto en que prácticamente pierdes el control de tu cuenta.

Por eso, si tienes alguna sospecha de que alguien más está usando tu cuenta de Netflix sin autorización , a continuación te explicamos cómo puedes confirmarlo y qué hacer para solucionarlo.

Existen algunas señales claras que pueden ser un indicio de un ciberataque o de que alguien robó tu contraseña. Una de ellas es la aparición de perfiles desconocidos; muchas veces aparecen perfiles adicionales cuyo origen no comprendes. Esto debería ser una señal de alerta, ya que aunque algunos solo los borran, puede indicar que alguien ajeno accedió a tu cuenta de Netflix.

Al igual que este ejemplo, cualquier tipo de cambio inusual, como problemas para iniciar sesión, modificaciones en el historial de vistas o incluso variaciones en tu suscripción, pueden delatar a un delincuente cibernético.

De acuerdo con expertos, algunas redes criminales en la web se dedican a sustraer contraseñas e información de las plataformas de streaming para distribuirlas y venderlas a terceros , quienes obtienen acceso gratuito o compartido a contenidos sin autorización.

Para confirmar si tu cuenta fue hackeada, puedes revisar el listado de dispositivos conectados desde la sección “Cuenta”, accesible en la web de Netflix, ya que aquí se mostrará exactamente todos los dispositivos en los que opera la cuenta.

Además, puedes consultar todos los perfiles activos, observando posibles alteraciones o la presencia de usuarios desconocidos.

Una vez que verifiques y compruebes que existe una persona externa conectada a tu cuenta, rápidamente debes seguir las siguientes instrucciones:

Accede a la cuenta desde un navegador y dirígete al apartado “Cuenta”. Si no es posible ingresar, recurre al formulario de ayuda (netflix.com/loginhelp). Cambia la contraseña actual por una nueva clave. Se sugiere crear una contraseña robusta y única. Cierra sesión en todos los dispositivos. Así, todas las personas conectadas con la contraseña antigua quedarán desconectadas y solo quienes reciban la nueva clave podrán ingresar nuevamente. Se recomienda también agregar un PIN de 4 dígitos a cada perfil para sumar una capa de seguridad.

Con estos simples pasos puedes resguardar tu información y volver más difícil el acceso para cualquier hacker que intente profanar tu cuenta de Netflix.

