Ghost en CDMX: por esta razón los artistas de fuera suelen enfermarse

El pasado martes 23, la banda de heavy metal Ghost canceló el primero de tres conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Minutos antes de la hora de inicio, la empresa promotora de entretenimiento, OCESA, informó a través de un comunicado que el concierto de ese día quedaba cancelado debido a una "intoxicación alimentaria" que impedía el show del líder de la banda sueca, Tobias Forge.

La noticia dejó a miles de fans decepcionados, especialmente porque muchos visitaban la capital desde el interior de la República exclusivamente para ver a la banda tocar en vivo.

¿Por qué los artistas extranjeros se enferman en México?

Una de las enfermedades más comunes que golpean a los viajeros cuando visitan México u otros países, es la famosa "diarrea del viajero", también conocida nacionalmente como la "Venganza de Moctezuma".

Este padecimiento es una afección gastrointestinal común entre turistas, caracterizada por las evacuaciones frecuentes, dolor abdominal, náuseas, vómitos y malestar en general. Es provocada por bacterias como Escherichia coli enterotoxigénica o Staphylococcus, presentes en alimentos o agua contaminada.

De acuerdo con Medline Plus, el servicio informativo y gratuito operado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y sus Institutos Nacionales de la Salud (NIH), la famosa "Venganza de Moctezuma" es en realidad una Gastroenteritis.

Los expertos explican que la contracción de esta infección no siempre está relacionada con la falta de higiene en la preparación de los alimentos, sino que puede tratarse de una falta de adaptación de los organismos de los visitantes a los microorganismos locales. También suele darse por el cambio de dieta, el clima e incluso la altitud.

Tobias Forge admite haber sido "golpeado" por la “Venganza de Moctezuma”

Luego de cancelar su primer concierto en la capital del país, Ghost llevó a cabo con normalidad su segunda fecha en el Palacio de los Deportes.

Durante el concierto, Tobias Forge, el vocalista de la banda sueca, se tomó un momento para hablar con sus fans sobre lo sucedido la noche anterior.

"¿Que cómo estoy...? Gracias por preguntar. Hoy me siento mejor. Lamento mucho lo de anoche. ¿Saben qué? Al final de día, yo solo soy un gringo que viene aquí con su ejército pidiendo demasiado, así que no es de extrañar que me haya golpeado la maldición de Moctezuma", confesó Forge al público durante el concierto.

A través de Instagram, el medio de entretenimiento, Freim TV, compartió el video del momento. El último concierto de Ghost en tierras mexicanas será este jueves en el mismo recinto.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

