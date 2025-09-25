Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 26 al 28 de septiembre

Aries

Se avecinan días en los que las energías de la riqueza estarán de tu lado, por lo que es un momento ideal para realizar los cambios que anhelas en el ámbito laboral. Incluso podrías iniciar un negocio propio que te dará mayor independencia.

Tu signo tiene gran facilidad para atraer el dinero, así que aprovecha esta corriente positiva. El mejor día para ti será el domingo, con tus números mágicos 08, 17 y 99, y los colores rojo y verde como aliados.

Tres días estarán destinados a mejorar tu hogar y, en el plano personal, tendrás paseos con tu pareja y momentos de unión con tu familia. Cuida tu garganta, tu punto débil, y evita retomar relaciones pasadas; en cambio, abre la puerta a nuevas oportunidades con Leo y Capricornio.

Tauro

La salud requiere atención, especialmente en riñones e intestino, por lo que será importante llevar una dieta más equilibrada. Este fin de semana estarás en una fiesta que te hará disfrutar intensamente, aunque también deberás evitar discusiones familiares.

El viernes será tu mejor día, con los números mágicos 05, 16 y 44, y el color naranja como tu amuleto. Aunque eres fuerte y determinado, controla tu carácter, pues un arranque de ira podría frenar tus avances.

Mantente disciplinado con tus estudios y analiza con calma si un amor del pasado busca volver a tu vida: lo más recomendable es priorizar tu bienestar emocional.

Géminis

El viernes se presentará una junta importante de trabajo con posibles cambios de puesto o reacomodo de personal. Es probable que decidas someterte a una cirugía estética, pero será vital no compartir demasiados detalles de tu vida privada para protegerte de envidias y malas energías.

Como signo elegante y magnético, siempre atraes miradas, pero también despiertas rivalidades: un limón verde en la cartera y un poco de perfume antes de salir te ayudarán a protegerte.

El sábado será tu mejor día, con los números mágicos 11, 23 y 70, y el azul como color protector. Evita entregarte demasiado en el amor para prevenir desilusiones y comienza a reflexionar seriamente sobre el rumbo de tu vida.

Cáncer

Un ingreso económico extra llegará a ti y será recomendable invertirlo en tu crecimiento personal. No descuides tu salud, especialmente en lo relacionado con las vías respiratorias.

Como signo cariñoso y sociable, siempre estás rodeado de amigos y parejas, cualidades que también te favorecen en la política o en roles de liderazgo. Tu mejor día será el domingo, con los números mágicos 00, 24 y 56, y el verde como color de la fortuna.

Será un fin de semana de convivencia familiar, celebraciones y hasta la posibilidad de recibir una mascota que llenará tu vida de alegría. Ten cuidado con posibles problemas legales y resuélvelos cuanto antes.

Leo

El amor se muestra confuso, y los astros te recuerdan que los príncipes azules no existen: lo importante será abrirte a nuevas experiencias que te lleven a la pareja adecuada. El domingo, día en el que tu energía vital se intensifica, será ideal para pasear en la naturaleza.

Tus números mágicos son 05, 14 y 39, y tu color de poder es el rojo. La soberbia podría cerrarte caminos, por lo que será necesario cultivar la humildad para atraer la abundancia del universo.

Este sábado recibirás una invitación a una fiesta que no debes desaprovechar. Además, será un buen momento para mejorar tu hogar y reconciliarte con tu entorno familiar.

Virgo

El consejo principal para ti es dejar en el pasado a esa persona que no supo valorarte. La vida te ofrece nuevas oportunidades de amor y diversión en reuniones sociales. También será un periodo ideal para reforzar los lazos con tu familia y confiar más en ti mismo.

Aunque en lo económico podrías enfrentar tropiezos, los astros anuncian una etapa de recuperación y logros si mantienes la constancia.

Tu mejor día será el domingo, con los números mágicos 02, 17 y 20, y los colores verde y amarillo como aliados. El viernes deberás organizar tus pagos y cuidar mejor tu administración financiera.

Libra

Eres el signo del equilibrio, cualidad que te convierte en un gran consejero y en alguien que siempre atrae personas valiosas. El inicio de tu temporada de cumpleaños traerá sorpresas familiares que te recordarán lo mucho que te quieren.

Tu mejor día será el sábado, con los números mágicos 09, 15 y 66, y los colores rojo y azul como símbolos de poder. Cuida tu estómago de posibles molestias, y dedica el fin de semana a un viaje en familia y a resolver asuntos materiales como la venta o arreglo de un automóvil.

En el amor podrías vivir un cambio profundo, desde mudarte hasta iniciar convivencia con tu pareja. Además, llegará un ingreso extra gracias a una venta familiar. El ejercicio será clave para mantener el equilibrio que tanto te define.

Escorpión

El fin de semana te invita a reflexionar sobre tu vida y a reconocer que lo más importante eres tú mismo. Pondrás en orden tus sentimientos y metas, dando pasos firmes hacia el futuro. Tus números mágicos son 01, 03 y 28; tus colores son el verde y el rojo; y tu mejor día será el domingo.

La energía familiar será protagonista en reuniones que reforzarán la unión. Decides iniciar un curso de idiomas los sábados, lo que abrirá nuevos caminos. En el amor, una persona del pasado buscará cerrar heridas, dándote la oportunidad de sanar y soltar.

Una renovación en el hogar, como cambiar muebles, atraerá abundancia. El domingo podrías recibir una invitación de alguien de signo Piscis o Géminis que marcará un momento especial.

Sagitario

Es un momento clave para elegir tu camino profesional y seguirlo con convicción. La suerte está de tu lado y tu energía se multiplica, lo que te abre oportunidades de crecimiento.

El domingo será tu mejor día, con los números mágicos 19, 33 y 88, y los colores rojo y blanco como tus aliados. Recibirás la invitación a un viaje con amigos y familiares hacia fin de año, y también se abrirá la posibilidad de emprender un negocio que te dará estabilidad.

En el amor, personas de Aries o Leo se acercarán con propuestas de formalidad. Una mascota podría llegar a tu vida para llenar tu entorno de alegría y buenas vibraciones.

Capricornio

Es momento de dejar atrás el pasado y concentrarte en construir un futuro lleno de éxito. Tu signo se encuentra en crecimiento profesional y este es un buen periodo para buscar un cambio laboral. El sábado será tu mejor día, con los números mágicos 01, 23 y 30, y el azul como tu color de poder.

El fin de semana estará rodeado de personas que te quieren y de invitaciones a viajes hacia fin de año, especialmente en tu cumpleaños. En el amor, la estabilidad está presente, pero deberás soltar el control para disfrutar más de la relación.

Tu pareja ideal se encuentra en Aries o Libra. Una invitación a un evento deportivo traerá diversión. Cuida tus riñones y acude a un chequeo preventivo.

Acuario

Esta semana será propicia para abrirte a nuevas relaciones sentimentales. Tauro y Géminis son tus signos más compatibles, capaces de brindarte apoyo emocional. El viernes será tu mejor día, con los números mágicos 14, 17 y 66, y el verde como tu color de fortuna.

Mantente atento a fraudes en temas económicos y revisa con detalle cualquier contrato. Habrá mucho trabajo y reuniones de última hora, así que evita discusiones laborales.

Un cambio de look atraerá buena energía y cerrarás ciclos con personas del pasado. Además, familiares te invitarán a un viaje que será fuente de alegría y unión.

Piscis

El amor será protagonista este fin de semana con la llegada de una relación que podría convertirse en la más importante de tu vida. Tu mejor día será el domingo, con los números mágicos 08, 13 y 29, y los colores blanco y verde como símbolos de buena suerte.

Tu punto débil serán los nervios y el estrés, por lo que el descanso y la relajación serán fundamentales. Es un buen momento para iniciar cursos relacionados con diseño o comunicación, que abrirán nuevas puertas. En el plano material realizarás compras para tu hogar y prepararás la venta de tu automóvil.

También recibirás una invitación a un evento deportivo, y la llegada de un familiar del extranjero durante las posadas llenará tu vida de unión y alegría.

Con información de Mhoni Vidente

