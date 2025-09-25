Caso Ayotzinapa: Embajada de EU en México alerta por protestas violentas

La embajada de Estados Unidos en México anticipó que las protestas en la Ciudad de México por el onceavo aniversario del Caso Ayotzinapa podrían ser violentas, por lo que alertó a los ciudadanos que se encuentran en el estado."Según las protestas anteriores, existe una alta probabilidad de vandalismo y posible violencia", dijo la embajada estadounidense.Para este jueves 25 de septiembre, alertó por una concentración a las 11:00 horas en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la calle doctor Lucio 135, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.Para el 26 de septiembre, a las 16:00 alertó, por protestas que partirán del Ángeles de la Independencia, cerca de la embajada de Estados Unidos de la avenida Paseo de la Reforma, rumbo al Zócalo.La embajada de Estados Unidos, a cargo de Ronald Johnson, indicó que las manifestaciones pueden ser impredecibles y llamó a sus ciudadanos y ciudadanas a evitar las zonas cercanas a las protestas.Pidió estar atentos a los medios locales para obtener información actualizada, seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB