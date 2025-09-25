Karol G lanza su propio tequila '200 Copas'; ¿cómo conseguirlo y cuánto cuesta?

La cantante colombiana Karol G sorprendió a sus fanáticos este jueves tras anunciar el lanzamiento de su nuevo tequila, inspirado en su gran éxito del mismo nombre: 200 Copas .

En colaboración con Bertha González Nieves, CEO y cofundadora de Casa Dragones, la intérprete nos presenta una bebida alcohólica elaborada a mano con 100% de agave azul y añejada por más de 12 meses en barricas de roble americano hechas a la medida.

El tequila cristalino tiene notas de roble, miel y agave asado dulce, y se venderá en un paquete exclusivo que contará con su propio tatuaje 200 Copas grabado en la botella y la letra de la canción oculta dentro de la caja, además de las firmas de Karol y Bertha.

El costo de la botella, con 750 mililitros de tequila, es de 2 mil 089 pesos mexicanos ; sin embargo, debido a que es un producto de edición limitada, debes registrarte para poder comprar. Una vez que el producto esté listo para venderse, los pedidos se procesarán con base en el orden de recepción.

Puedes adquirir el tequila solo si eres mayor de edad, a través del enlace: https://casadragones.com.mx/200-copas-por-casa-dragones.

Por su parte, la cantante compartió su orgullo por este nuevo proyecto y agradeció a sus fans por apoyar todo lo que hace.

"Hoy, después de casi 3 años de trabajar en esto, puedo anunciarles, por fin, que 200 Copas, nuestro tequila, es una realidad @200copasbycasadragones. Que lo que empezó con una canción se volvió un movimiento y ahora estará presente con ustedes en cada una de sus fechas y celebraciones especiales", escribió la cantante.

