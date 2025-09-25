Manifestantes derribaron con un camión la puerta de un cuartel militar en Ciudad de México este jueves, durante una protesta con motivo del aniversario 11 de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, según imágenes de medios de comunicación locales.

Hombres encapuchados chocaron el vehículo de carga, en reversa, contra una puerta de la unidad militar y luego le prendieron fuego, de acuerdo con las imágenes.

