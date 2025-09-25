Jueves, 25 de Septiembre 2025

Atacan cuartel militar durante protesta por estudiantes de Ayotzinapa

Manifestantes derribaron con un camión la puerta de un cuartel militar en Ciudad de México hoy 25 de septiembre

Por: AFP .

Hombres encapuchados chocaron el vehículo de carga, en reversa, contra una puerta de la unidad militar y luego le prendieron fuego. ESPECIAL / SUN / D. S. Sánchez

Manifestantes derribaron con un camión la puerta de un cuartel militar en Ciudad de México este jueves, durante una protesta con motivo del aniversario 11 de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, según imágenes de medios de comunicación locales.

Hombres encapuchados chocaron el vehículo de carga, en reversa, contra una puerta de la unidad militar y luego le prendieron fuego, de acuerdo con las imágenes.

En momentos más información…

