Guadalajara será sede de la primera edición de los Corona Capital Sessions, un nuevo formato derivado del festival que durante quince años ha transformado la escena musical en Ciudad de México. El próximo 6 de noviembre, el Estadio 3 de Marzo recibirá a Keane, Phoenix y The Kooks en el marco de los festejos por el aniversario número 15 del Corona Capital.

La capital jalisciense fue elegida como punto de partida de este proyecto itinerante que también llegará a Mérida y Monterrey. Para Armando Calvillo, director de Marketing Comercial de OCESA y uno de los principales responsables de la historia del festival, la elección no fue casual. "Guadalajara tiene un corazón muy importante dentro del Corona Capital. Aquí sembramos una semilla con las ediciones pasadas y, aunque no encontramos un recinto ideal en su momento, la ciudad siempre quedó en la memoria. Por eso, cuando pensamos en extender la fiesta, fue obvio que la primera parada debía ser aquí", compartió en rueda de prensa en la que EL INFORMADOR estuvo presente.

Una historia que comenzó con Pixies e Interpol

El nacimiento del Corona Capital en 2010 marcó un antes y un después en los festivales de música en México. La idea original, recuerda Calvillo, fue crear un espacio donde se pudiera vivir la música anglo de forma similar a las grandes citas europeas o estadounidenses. La primera edición tuvo un golpe de suerte: coincidió la visita de Pixies e Interpol el mismo fin de semana. "Pensamos que era un problema, pero en realidad era una gran noticia. Esos fueron los primeros headliners y gracias a ellos el festival arrancó con fuerza. Esperábamos 30 mil personas y llegaron 65 mil. Desde ahí quedó claro que el proyecto tenía futuro", relató.

A lo largo de estos quince años, el festival se consolidó como referente internacional, llegando a atraer a artistas de la talla de Paul McCartney, quien en 2024 ofreció un show inolvidable. "Verlo tocar casi dos horas, disfrutar él mismo del escenario e invitar a músicos como Jack White o St. Vincent fue un momento que nos llevó a otro nivel", señaló el directivo.

De Guadalajara al país

Las ediciones pasadas del Corona Capital Guadalajara dejaron recuerdos memorables, pero también retos logísticos. Se intentó en Calle 2, en el Estadio Akron y en la Arena VFG, sin encontrar un espacio que resolviera por completo los problemas de movilidad, capacidad o condiciones del terreno. Por ello, el festival quedó en pausa en la ciudad.

Ahora, con el formato de las Sessions, OCESA apuesta por un esquema más compacto y controlado. El Estadio 3 de Marzo recibirá a cerca de 20 mil asistentes. "Queríamos ser muy claros en que esto no es el festival completo. Es un brazo del Corona Capital, una extensión que trae la esencia del proyecto pero en otro formato. Por eso lo llamamos Sessions: es un concierto con esteroides, pero no un festival”, explicó Calvillo.

Cartel y logística

La alineación de Guadalajara quedó conformada por tres bandas de peso internacional: Keane, que podría fungir como headliner con un set de hasta dos horas; Phoenix, que se perfila para una presentación de 90 minutos; y The Kooks, con un show de poco más de una hora. Aunque en redes sociales hubo quienes lamentaron la ausencia de Foo Fighters —que se presentarán en Monterrey—, el directivo defendió la propuesta. "Los tres son grandes talentos. Keane y Phoenix han encabezado el festival en otras ocasiones, y The Kooks han llenado recintos como el Palacio de los Deportes. No son bandas de relleno, sino artistas con una base de fans sólida".

El acomodo de artistas en cada ciudad, explicó, fue un rompecabezas de agendas, disponibilidad de recintos y rutas de gira. "Hubo que hacer una combinación y una alquimia para cuadrar todo. No todos los que están en el festival de Ciudad de México podían estar en las Sessions", añadió.

Precios y venta de boletos

Los boletos ya están a la venta y la respuesta del público ha sido inmediata. A pocos días del anuncio, OCESA reportó que ya se había vendido más del 50% del aforo. Los precios se definieron en función de la capacidad del estadio y los costos de los artistas internacionales:

Platea: $4,123.50

General A: $2,781.50

Gradas: $2,269.25

General B: $1,659.25

"Me parece que es una buena oferta considerando el nivel de los artistas. Keane o Phoenix podrían ser headliners sin problema en el festival completo, y The Kooks tienen un público muy fiel. Es un cartel que justifica lo que se está cobrando", apuntó Calvillo.

Más que música

Aunque el eje central será la música, las Corona Capital Sessions también incluirán atracciones adicionales, zonas de alimentos y experiencias patrocinadas. Se habla incluso de instalar una rueda de la fortuna, replicando elementos característicos del festival.

"Queremos que la gente no esté solo en su lugar durante cinco horas. Habrá foodtrucks, espacios para relajarse y actividades alrededor del estadio. No es un festival en toda la extensión, pero sí buscamos que sea una experiencia completa", explicó el directivo.

En cuanto a la parte digital, las redes sociales jugarán un papel clave. Habrá cobertura en tiempo real, participación de influencers y media partners, y la posibilidad de un live streaming para que fans de otras ciudades también puedan seguir los conciertos.

¿Un regreso del festival a Guadalajara?

Uno de los temas inevitables es la posibilidad de que Guadalajara recupere el festival completo en el futuro. Calvillo no lo descarta. "Corona Capital Sessions" puede convertirse en un parteaguas para pensar en regresar con una edición más grande. Si funciona como creemos, podría ser un piloto para reconstruir el camino de los festivales en la ciudad".

Sobre la posibilidad de que el Estadio 3 de Marzo se convierta en una versión tapatía del Estadio GNP —recinto que en la capital concentra los grandes shows de OCESA—, el directivo fue cauto. "No tengo confirmación, pero me encantaría. La ubicación y el espacio son ideales, y este concierto puede ser una buena prueba para pensar en ello".

Lo que está en juego

El reto para OCESA no es menor. Guadalajara es una plaza exigente que ha visto pasar proyectos fallidos, pero también ha demostrado una enorme pasión por la música en vivo. Las Sessions no pretenden competir con la magnitud del Corona Capital capitalino, sino abrir una nueva ruta para llevar la experiencia a más públicos.

"Es preferible pensar que es algo más pequeño, pero con la esencia del festival. Son tres bandas completas, con sus shows enteros, frente a 20 mil personas. Eso ya lo hace especial", resumió Calvillo.

Además de Guadalajara el formato de presentaciones se replicará en otras dos ciudades. El 8 de noviembre el Estadio Iturralde de Mérida recibirá a Keane, Phoenix y Passion Pit, mientras que el 12 en el Estadio Banorte de Monterrey se presentarán Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth.

