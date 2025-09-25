Avatar: Fuego y ceniza estrena trailer con grandes revelaciones

El universo de Avatar vuelve a resurgir, y esta vez desde las cenizas, ya que el filme dirigido por el cineasta James Cameron nos transportará a un nuevo escenario en el que el fuego y la ira serán parte fundamental de la trama , o al menos eso dejó ver el nuevo tráiler que estrenó 20th Century Studios este jueves.

Gracias al éxito de sus anteriores entregas, la tercera parte de la historia de Pandora, Avatar: Fuego y ceniza, tiene previsto ser una de las más taquilleras de este año 2025.

El filme se estrenará el próximo 18 de diciembre en todos los cines del país ; sin embargo, a unos cuantos meses de su lanzamiento, son miles los cinéfilos que mantienen una gran expectativa sobre esta nueva versión.

Este jueves, las redes sociales se volcaron tras la reciente publicación de un nuevo corto que revela más detalles de la trama, en la que podremos ver a la querida familia de Jake Sully y Neytiri enfrentándose a un nuevo desafío que involucra tanto su pasado como el futuro de toda la tribu .

Con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet de nuevo en la pantalla, Avatar conservará su esencia original, a la vez que se suman más integrantes como Michelle Yeoh, Oona Chaplin y David Thewlis, quienes le darán un toque diferenciador a esta entrega.

Al igual que las dos películas anteriores, el tráiler deja ver el deleite visual que tanto caracteriza a esta saga, con efectos impresionantes, mundos inimaginables y una ardiente trama que hace que todo esto funcione .

Avatar: Fuego y ceniza se centrará en la lucha de los Na’vi frente a una tribu enemiga que amenaza con desestabilizar el frágil equilibrio de Pandora , mientras viejas rencillas y secretos del pasado resurgen, complicando aún más la situación y poniendo en riesgo la supervivencia de todos.

Aunque ya se tienen planeadas una cuarta y quinta entrega, esta tercera, según cinéfilos, podría desarrollarse de manera mucho más intensa que las anteriores y mostrar diferentes facetas de los personajes que hasta el momento no conocíamos.

Por lo tanto, si la película cumple con las altas expectativas, todo indica que Pandora continuará dominando las salas de cine durante años , consolidando la franquicia como una de las más ambiciosas y duraderas de la historia del cine.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP