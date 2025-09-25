Sports Arena celebra tres años de actividades

El complejo deportivo Sports Arena organizó una original fiesta para celebrar su tercer aniversario. Los anfitriones recibieron a los invitados con una sonrisa, entre ellos se contó con la presencia especial de Luis Villagrán, Ramón Martínez y Luis Álvarez, entre otros socios, así como clientes en general.

tercer aniversario de Sports Arena. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Luis Álvarez, Luis Villagrán y Pedro Urquieta. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

El festejo inició con un torneo y dinámicas de futbolito, para después dar un mensaje de bienvenida y realizar la bendición de la nueva infraestructura para el proyecto Chivas Femenil. Posteriormente se llevó a cabo la entrega de reconocimientos y regalos a colaboradores de Sports Arena y clientes. Luego la diversión comenzó con el show de un payaso y la música de un grupo versátil. Los invitados disfrutaron de activaciones del patrocinador y de tequila, de un menú de cocina mexicana acompañado por cerveza, tequila y coctelería, mientras se divirtieron al tomarse fotos y videos con la cámara 360°. Para cerrar con broche de oro se presentó el grupo norteño La Miel.

Fernando Masciarelli, Gustavo Witte y Ramón Martínez. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Claudia Durón, Luis Villagrán, Sergio Torres y Guillermo Hernández. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Sports Arenas es un complejo deportivo de inversión privada de ambiente 100% familiar, ubicado a unos pasos del Bosque de La Primavera, ideal para disfrutar y practicar deportes como futbol soccer, béisbol, ciclismo, trail running y pádel. Creado por un grupo de amigos apasionados del deporte y el futbol, tiene ligas de futbol organizadas, canchas de alta calidad, una terraza principal, otra de picnic con gran vista y una terraza bar.

Hugo Zaragoza, Luis Villagrán, Xel-ha Ruelas y Desiree Zamora. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Staff. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Tras dos años de planeación y esfuerzo, Sports Arena arranca operaciones el 02 de julio 2022 con un pequeño grupo de colaboradores comprometidos con el proyecto. En poco tiempo logró posicionarse como un club polideportivo de primer nivel, que fomenta el entrenamiento, la competencia y el esparcimiento generando un alto impacto en la mejora de la calidad de vida de quienes participan en sus actividades.

Diego Sevilla, Moisés Sevilla, Paola Vargas, Luis Villagrán, Moisés Orozco, Raúl García y Paulina Hayos en el tercer aniversario de Sports Arena. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

tercer aniversario de Sports Arena. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Evento: Celebración del tercer aniversario de Sports Arena. Lugar: Complejo deportivo Sports Arena. Fecha: 19 de septiembre de 2025. Invitados: 500. Patrocinadores: Tecate.

Sports Arena

Carretera a Nogales Km 13.5.

Tel. 33 13 61 13 81.

Web: sportsarena.club

Facebook: Sports Arena Club

Instagram: @sportsarenaoficial

CP