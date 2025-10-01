Fiestas de Octubre 2025 tendrá entradas gratuitas ESTE día

Con el propósito de celebrar los 60 años de trayectoria del evento, se ha anunciado que el acceso a las Fiestas de Octubre 2025 será gratuito para todos sus visitantes durante su apertura.

En una publicación en las redes oficiales de la feria se informó que el próximo viernes 3 de octubre la entrada general no tendrá ningún costo a partir de las 12:30 horas, sin embargo, este acceso no incluye la experiencia del concierto en el Foro Principal.

Con este pase, los tapatíos podrán disfrutar de las experiencias gratuitas que ofrece la feria, por ejemplo, el novedoso Pabellón del Mundial, un espacio interactivo para promocionar la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento del que la ciudad será sede.

Otra de las atracciones más esperadas es La Canica Azul "Dulce Tradición", con un costo de $50 pesos, y un precio preferencial de $40 para estudiantes. Aquí se ofrecerá un recorrido inmersivo dedicado a los dulces típicos de Jalisco.

Como siempre, también se instalarán juegos mecánicos, áreas comerciales y el pabellón gastronómico.

¿Cuánto costarán las entradas a las Fiestas de Octubre 2025?

La entrada general tendrá un costo accesible de $60 pesos, con tarifas preferenciales de $30 para adultos mayores y estudiantes, y $25 para niñas y niños menores de 12 años. Los pequeños de hasta 3 años y las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita.

Cabe decir que la compra del acceso incluye el pase al concierto que habrá en el Foro Principal ese mismo día, sujeto a disponibilidad.

