Huelga de actores se prepara en Broadway, estos son los motivos

Los actores de Broadway están al borde de iniciar una huelga que podría paralizar más de 20 obras de teatro programadas.

La Actors' Equity Association, el sindicato de intérpretes y directores de escena, aún no llega a un acuerdo con la Liga de Broadway (dueños y productores) : el contrato laboral trienal venció el pasado 28 de septiembre y, dado que las negociaciones no han logrado un consenso en temas fundamentales, existe una seria amenaza de un paro laboral histórico en el corazón del teatro.

¿Qué impide que se llegue a un acuerdo?

El tema fundamental que mantiene en vilo las puestas en escena es la salud de las actrices y actores de Broadway, asunto que La Liga de Broadway no está tomando con la seriedad necesaria para la ejecución de los contratos.

Según el director ejecutivo de Actors' Equity, Alvin Vincent Jr. , a pesar de que existen funciones donde los pagos son muy buenos, la contribución de los empleadores al seguro médico lleva más de diez años sin incrementarse.

La actriz Brooke Shields, presidenta del sindicato, aseveró que la salud de los artistas debe ser una prioridad, pues " no hay Broadway sin actores sanos ."

Por su parte, la Liga de Broadway ya se posicionó al respecto y a través de un comunicado aseguró que los integrantes de la organización se encuentran en negociaciones, pues buscan alcanzar un acuerdo justo para actores.

Esta no es la primera vez que el sector del entretenimiento de Estados Unidos se encuentra tenso debido a las huelgas de actores, guionistas y personal creativo. Las y los trabajadores exigen mejoras salariales y regulación sobre el uso de la inteligencia artificial, pues consideran que sin ellos la “magia” no sucedería.

