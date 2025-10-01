Miércoles, 01 de Octubre 2025

Gente Bien | Golf

Torneo de golf “Por más sonrisas”

Así se vivió la tercera edición del torneo de golf “Por más sonrisas” a beneficio de Patronato de Salud Zapopan

Por: Xochitl Martínez

Marisol Salame, Antuan Frangie, Pony Torres, Beatriz Menéndez y Juan José Frangie en el Torneo de golf “Por más sonrisas”. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Javier Castellanos, Nicolás Pérez, Paulo Lucke y Juan Pedro Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Guillermo y Andrés Mejorada. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Julio César Priego, Felipe y Franklin López Taylor. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Luis Larios y Montserrat Moragrega. GENTE BIEN JALISCO / Torneo de golf “Por más sonrisas”

Antonio Rodríguez, Roberto González, Rafael Alarcón y Rubén Aceves. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Edmundo Amutio. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

André Frangie y Juan Álvaro Corella. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Cristóbal Gómez España, Íñigo González Paul, Juan Corcuera y Mauricio Urrea. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 octubre 2025

Miriam Parada, Luly Lares, Wendy Frangie y Esther Cabello. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mateo Escobar, Alejandro Molina, Lucas Aldrete y Esteban Covarrubias. GENTE BIEN JALISCO / Revista de

Martha Moragrega. GENTE BIEN JALISCO / Torneo de golf “Por más sonrisas”

Lisette Gómez, Martha Santacruz, Marlene Rivera y Eliana Gil. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

El Patronato de Salud de Zapopan organizó la tercera edición del torneo de golf Por más sonrisas en las Cañadas Country Club, a beneficio de los pacientes del Hospitalito y las seis unidades de Cruz Verde del municipio de Zapopan.

Los anfitriones recibieron cordialmente a los asistentes, entre ellos se contó con la presencia especial de Juan José Frangie, alcalde de Zapopan; Martha Moragrega, presidenta del Voluntariado del Sistema DIF Zapopan; Michelle Greicha, presidenta del Patronato del Sistema DIF Zapopan; Luis Larios y Paulo Larios Acuña de Grupo Larios; Josefina Barragán, enlace de Presidencia de Zapopan y Rafael Alarcón, golfista profesional. Los 128 participantes recibieron un kit de bienvenida, disfrutaron de un rico desayuno e iniciaron la competencia de equipos de cuatro jugadores con modalidad A gogo, al escuchar el escopetazo, que estuvo a cargo de Juan José Frangie.

En el campo hubo varias activaciones de Tequileño, Chilito Sirilo, Botanas Lily, Dulces Montes. Al término del juego se realizó la ceremonia de premiación, en la que se sirvió un delicioso buffet mexicano, hubo palabras de Michelle Greicha, Luly Lares de Mejorada, Luis Larios y Juan José Frangie, y se otorgaron trofeos a los primeros tres lugares, los cuales fueron realizados por Blanca Garza Martínez, de su serie Jugando en la ciudad, con motivo de que Zapopan es La ciudad de los niños y las niñas. Se premiaron hole in one y o’yes. Además de hacer rifas de bolsas de golf, putter, sombrillas, wedge, fundas para bastones y cubiertas plásticas así como una joya de Renata Larios.

Lo recaudado se utilizará para apoyar a los pacientes que requieren insumos ortopédicos, que ha incrementado por los accidentes viales, sobre todo, de motocicleta.

Evento: Tercera edición del torneo de golf “Por más sonrisas”.

Lugar: Las Cañadas Country Club.

Fecha: 22 de septiembre de 2025.

Participantes: 128.

Temas

  • Golf
  • Torneo
  • Patronato de Salud de Zapopan
  • Por más sonrisas
  • Cañadas Country Club
  • Eventos
  • Gente Bien
  • Luis Larios
  • Juan José Frangie
  • Martha Moragrega
  • Josefina Barragán
  • Rodrigo Frangie
  • André Frangie
  • Antuan Frangie
  • Rafael Alarcón
  • Antonio Rodríguez
  • Javier Castellanos
  • Marisol Salame
  • Juan Bernardo Padilla
  • Álvaro Soto
  • Andrés Ramírez
  • Foy Urrea
  • Juan Gómez Sainz
  • Nico Leaño
  • Daniel Álvarez
  • Cristóbal Gómez España
  • Christopher Montes
  • Jorge Verea
  • Mateo Escobar
  • Alejandro Molina
  • Lucas Aldrete
  • Esteban Covarrubias
  • Wendy Frangie
  • Miriam Parada
  • Estefanía Juárez Limón

