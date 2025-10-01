El Patronato de Salud de Zapopan organizó la tercera edición del torneo de golf Por más sonrisas en las Cañadas Country Club, a beneficio de los pacientes del Hospitalito y las seis unidades de Cruz Verde del municipio de Zapopan.

Los anfitriones recibieron cordialmente a los asistentes, entre ellos se contó con la presencia especial de Juan José Frangie, alcalde de Zapopan; Martha Moragrega, presidenta del Voluntariado del Sistema DIF Zapopan; Michelle Greicha, presidenta del Patronato del Sistema DIF Zapopan; Luis Larios y Paulo Larios Acuña de Grupo Larios; Josefina Barragán, enlace de Presidencia de Zapopan y Rafael Alarcón, golfista profesional. Los 128 participantes recibieron un kit de bienvenida, disfrutaron de un rico desayuno e iniciaron la competencia de equipos de cuatro jugadores con modalidad A gogo, al escuchar el escopetazo, que estuvo a cargo de Juan José Frangie.

En el campo hubo varias activaciones de Tequileño, Chilito Sirilo, Botanas Lily, Dulces Montes. Al término del juego se realizó la ceremonia de premiación, en la que se sirvió un delicioso buffet mexicano, hubo palabras de Michelle Greicha, Luly Lares de Mejorada, Luis Larios y Juan José Frangie, y se otorgaron trofeos a los primeros tres lugares, los cuales fueron realizados por Blanca Garza Martínez, de su serie Jugando en la ciudad, con motivo de que Zapopan es La ciudad de los niños y las niñas. Se premiaron hole in one y o’yes. Además de hacer rifas de bolsas de golf, putter, sombrillas, wedge, fundas para bastones y cubiertas plásticas así como una joya de Renata Larios.

Lo recaudado se utilizará para apoyar a los pacientes que requieren insumos ortopédicos, que ha incrementado por los accidentes viales, sobre todo, de motocicleta.

Evento: Tercera edición del torneo de golf “Por más sonrisas”. Lugar: Las Cañadas Country Club. Fecha: 22 de septiembre de 2025. Participantes: 128.

