El día de hoy, miércoles 1 de octubre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), en el país se pronostican lluvias en diferentes regiones debido a la combinación del ingreso de humedad de ambos litorales y una zona de baja presión frente a las costas del sur de México.Por otro lado, en el estado de Jalisco se pronostican lluvias en algunas regiones del estado, principalmente en el centro, el sur y hacia el oeste del mismo. En el horario de la tarde-noche se prevén chubascos con actividad eléctrica en el estado, así como en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).En la AMG se pronostican temperaturas máximas de 26 a 29 grados Celsius.En el Área Metropolitana de Guadalajara, para el horario de la noche, se prevén cielos con nubes y claros.De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé en la AMG este miércoles 1 de octubre. Con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 22 grados Celsius.Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS