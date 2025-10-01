El día de hoy, miércoles 1 de octubre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), en el país se pronostican lluvias en diferentes regiones debido a la combinación del ingreso de humedad de ambos litorales y una zona de baja presión frente a las costas del sur de México.

Por otro lado, en el estado de Jalisco se pronostican lluvias en algunas regiones del estado, principalmente en el centro, el sur y hacia el oeste del mismo. En el horario de la tarde-noche se prevén chubascos con actividad eléctrica en el estado, así como en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En la AMG se pronostican temperaturas máximas de 26 a 29 grados Celsius.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 1 de octubre por la noche?

En el Área Metropolitana de Guadalajara, para el horario de la noche, se prevén cielos con nubes y claros.

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé en la AMG este miércoles 1 de octubre. Con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 22 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 1 de octubre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 22 grados Celsius Nubes y claros 20:00 21 grados Celsius Nubes y claros 21:00 19 grados Celsius Nubes y claros 22:00 19 grados Celsius Nubes y claros 23:00 18 grados Celsius Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

