¿LLOVERÁ esta noche en GDL?, pronóstico del clima para hoy, 1 de octubre

Para este miércoles 1 de octubre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 1 de octubre se prevé temperaturas máximas de 22 grados Celsius por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/ A. Vinayac

El día de hoy, miércoles 1 de octubre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), en el país se pronostican lluvias en diferentes regiones debido a la combinación del ingreso de humedad de ambos litorales y una zona de baja presión frente a las costas del sur de México.

Por otro lado, en el estado de Jalisco se pronostican lluvias en algunas regiones del estado, principalmente en el centro, el sur y hacia el oeste del mismo. En el horario de la tarde-noche se prevén chubascos con actividad eléctrica en el estado, así como en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En la AMG se pronostican temperaturas máximas de 26 a 29 grados Celsius.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 1 de octubre por la noche?

En el Área Metropolitana de Guadalajara, para el horario de la noche, se prevén cielos con nubes y claros.

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé en la AMG este miércoles 1 de octubre. Con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 22 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 1 de octubre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  22 grados Celsius Nubes y claros
20:00  21 grados Celsius Nubes y claros
21:00  19 grados Celsius Nubes y claros
22:00  19 grados Celsius Nubes y claros
23:00  18 grados Celsius Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

