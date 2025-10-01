Aquellos que disfrutan de las historias familiares o son seguidores de La casa de muñecas de Gabby, llega a la pantalla grande La casa de muñecas de Gabby: La película.

La casa de muñecas de Gabby: La película. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

La trama sigue a Gabby, quien hace un viaje con su abuela Gigi al paraíso urbano de Cat Francisco.

Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su más preciada posesión, termina en las manos de Vera, una excéntrica señora de los gatos, Gabby emprenderá una aventura por el mundo real para reunir de nuevo a sus gatos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

La casa de muñecas de Gabby: La película es dirigida por Ryan Crego, quien obtuvo una nominación al Emmy de Niños y Familia por su película Arlo, el chico caimán.

En 2024, la serie de La casa de muñecas de Gabby fue la novena serie original más vista. Netflix expandió la serie a 100 episodios, y la temporada 11 se estrenó en Netflix en febrero de 2025. Los episodios de Gabby, basados en una mentalidad de crecimiento, fomentan el pensamiento flexible y el aprendizaje a partir de los errores. La serie ha estado en el Top 10 de Televisión en 63 países en Netflix y se ha convertido en una de las principales marcas preescolares de todo el mundo, inspirando una línea de juguetes, libros, artículos para hogar, ropa y mucho más. Además, La casa de muñecas de Gabby continúa expandiéndose a través de los parques temáticos de Universal Destinations & Experiences, experiencias globales para fans, eventos y más.

La casa de muñecas de Gabby: La película

(Gabby’s Dollhouse: The movie)

De Ryan Crego.

Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Gloria Estefan, Jason Mantzoukas, Tara Strong.

Estados Unidos, 2025.

XM