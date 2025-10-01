La cuenta regresiva ha comenzado para el estreno de Frankenstein , la nueva película del realizador tapatío, Guillermo del Toro, y cuyo tráiler final fue dado a conocer esta mañana por medio de Netflix.

Puedes ver el tráiler aquí:

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El objetivo del filme, como lo muestran los avances, es dar a conocer la otra versión de la historia clásica del monstruo hecho con diversas partes humanas. "Mi creador contó su historia. Y ahora te contaré la mía" , se oye una voz en of al principio del tráiler y que se ha vuelto tendencia.

Frankenstein siempre ha sido uno de los monstruos favorito de Del Toro, ganador del Oscar por La forma del agua. Incluso tiene en su casa un gran rostro del "hombre verde" y de tornillos en el cuello, como parte de su decoración.

Pero, ¿qué tanto se sabe del personaje de esta cinta? la cual llegará a cines seleccionados el próximo 23 de octubre, y al streaming el 7 de noviembre.

Algunos datos sobre Frankenstein

Es necesario ubicar el contexto del mundo en 1816, fecha en es que se escribió la novela original. Durante ese año, se vivió, en algunos países, un fenómeno denominado “el año sin verano”, pues meses antes una poderosa erupción del volcán Tambora, en Indonesia, había expulsado toneladas de ceniza, cambiando de alguna manera el medio ambiente y retrasado cosechas.

En una casa en Suiza, se reunieron el poeta Percy B. Shelley y su amada Mary Godwin; el escritor Lord Byron; su médico John Polidori y Claire Clairmont, la hermanastra de Mary, quienes gustaban de lecturas de terror, algo que se acentuó debido a las extrañas lluvias de la época y que obviamente conformaban un ambiente especial, pues, aunque comenzaba la energía eléctrica, todavía había veces en que debían alumbrarse con velas.

Lord Byron fue quien propuso que cada uno de ellos escribiera una historia de terror y la contara a los demás. Mary, de entonces 19 años, no tenía experiencia en ello. Sufría de insomnio y consumía láudano. La propia autora contó, años después, que la idea de Frankenstein le llegó en un sueño, cuando vio a un hombre acostado que cobraba vida gracias a una especie de motor.

El relato fue inicialmente un cuento corto, que se convirtió en novela dos años después (1818) bajo el título Frankenstein o el moderno prometeo, el cual fue reescrito poco más de una década después, ya con el nombre de Mary Shelley, apellido de su esposo.

Frankenstein es un ser hecho con pedazos de distintos cuerpos, de 2.40 metros de altura y que obtiene energía de choques eléctricos generador por el científico Víctor Frankenstein. La primera vez que el "monstruo" cobra vida, sólo abre un ojo. La criatura sale, por accidente mata a un niño y es cuando comienza toda la historia que ahora se conoce.

Frankenstein saltó al cine en 1931 de la mano de Universal Studios y la dirección de James Whale. El inglés, Boris Karlofffue, fue quien dio vida al emblemático personaje y cuya imagen ha llegado hasta el presente. Hubo una secuela llamada La novia de Frankenstein en 1935.

El "monstruo" es uno de los personajes centrales en la serie de comedia sesentera La familia Monster, en donde es empleado de una fábrica y jefe de familia. Fueron 70 episodios en dos temporadas.

Frankenstein de Guillermo del Toro cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac (Ex máquina) en el papel del científico y Jacob Elordi (Euphoria) como la criatura, y llegará a cines seleccionados el 23 de octubre, y a Netflix el 7 de noviembre.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL