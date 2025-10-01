La fuerte tormenta registrada durante la madrugada de este miércoles 1 de octubre dejó afectaciones en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

A través de sus redes sociales, la Comisaría de la Policía Vial del estado de Jalisco notificó cierres viales en algunos puntos por inundación.

Te puede interesar: Paquetazo 3×1: Propietarios que sí o sí deben hacer cambio de placas en octubre

De acuerdo con el reporte, esta mañana se encuentra cerrado el paso en el cruce de la avenida Patria y la avenida Romanos, en la colonia Colomos, donde el agua acumulada alcanza un nivel de 30 centímetros aproximadamente.

Además, derivado del desbordamiento de un canal, tampoco es posible circular en la avenida Parres Arias y Las Torres.

El paso a desnivel de avenida Patria y Acueducto se encuentra anegado, por lo que no es posible transitar en dirección a Colinas de San Javier.

Ante los daños generados por la lluvia, elementos de la Policía Vial, en coordinación con la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, realizan labores de apoyo vial y de desazolve.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planear sus traslados, considerando vías alternas.

En momentos más información…

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

