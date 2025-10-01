Miércoles, 01 de Octubre 2025

Tormenta de la madrugada deja afectaciones en la ciudad (FOTOS)

Esta mañana, algunas vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara se encuentran cerradas a la circulación por inundación 

Por: El Informador

Afectaciones por la lluvia de la madrugada de este miércoles 1 de octubre. ESPECIAL/Policía Vial Jalisco

La fuerte tormenta registrada durante la madrugada de este miércoles 1 de octubre dejó afectaciones en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

A través de sus redes sociales, la Comisaría de la Policía Vial del estado de Jalisco notificó cierres viales en algunos puntos por inundación.

De acuerdo con el reporte, esta mañana se encuentra cerrado el paso en el cruce de la avenida Patria y la avenida Romanos, en la colonia Colomos, donde el agua acumulada alcanza un nivel de 30 centímetros aproximadamente.

Además, derivado del desbordamiento de un canal, tampoco es posible circular en la avenida Parres Arias y Las Torres.

El paso a desnivel de avenida Patria y Acueducto se encuentra anegado, por lo que no es posible transitar en dirección a Colinas de San Javier.

Ante los daños generados por la lluvia, elementos de la Policía Vial, en coordinación con la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, realizan labores de apoyo vial y de desazolve.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planear sus traslados, considerando vías alternas. 

En momentos más información…

MB
 

