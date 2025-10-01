Fiestas de Octubre 2025: ¿Cómo conseguir boletos GRATIS para conciertos del Foro Principal?

La edición número 60 de las Fiestas de Octubre está a punto de comenzar, y en este escenario, los fanáticos se preparan para disfrutar la cartelera de actividades anunciada por los organizadores, donde destaca la serie de conciertos que se llevarán a cabo en el Foro Principal.

Zoé, Belinda y Morat son algunos de los artistas que se presentarán en este recinto del 3 de octubre al 4 de noviembre.

Como siempre, la mayor parte de los asientos del foro son de acceso general, es decir, que son gratuitos con la compra del acceso a la feria.

La Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AGEEJ) anunció que, por primera vez, los asientos del Foro Principal estarán numerados, con el objetivo de evitar que los asistentes pasen largas horas apartando lugares. Aquí te decimos cuál es la dinámica para adquirir los boletos.

¿Cómo adquirir boletos gratuitos para los conciertos de las Fiestas de Octubre?

A través de las redes sociales de las Fiestas de Octubre, los organizadores del evento han aclarado dudas respecto a la dinámica para adquirir entradas en la zona general del Foro Principal.

Los boletos gratuitos de zona de gradas estarán disponibles a partir del 3 de octubre en las taquillas del Auditorio Benito Juárez. El acceso se obtiene con la compra del boleto de entrada general el mismo día del evento, por lo que se recomienda llegar temprano.

A la hora de comprar el acceso a la feria, es necesario solicitar un lugar para el concierto del día. Los boletos se repartirán en orden hasta agotar existencias. Las taquillas del auditorio funcionarán en un horario de 10:00 a 23:00 horas.

Para los 11 espectáculos de total gratuidad, donde se suma un homenaje a Marco Antonio Muñiz, las esperadas Fiestas de la Radio, el encuentro Canta Jalisco Canta, la vibrante Fiesta Diversa y un concierto de Mijares, el acceso al Foro Principal abrirá desde las 16:00 horas, y la entrada se dará conforme vayan llegando los visitantes.

¿Cuáles son los costos de entrada a las Fiestas de Octubre 2025?

La entrada general tendrá un costo accesible de 60 pesos, con tarifas preferenciales de $30 para adultos mayores y estudiantes, y 25 para niñas y niños menores de 12 años.

Lista de conciertos GRATIS en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre

3 de octubre: Sebastián Yatra

4 de octubre: Icons of Classic Rock

5 de octubre: Banda El Recodo

6 de octubre: Zoé

7 de octubre: Cierre de Canta Jalisco Canta

8 de octubre: Fiesta con la Banda (Fiesta Mexicana 92.3 FM)

9 de octubre: Camila

10 de octubre: Caifanes

11 de octubre: Natalia Jiménez

12 de octubre: Joss Favela y Sus Compas

13 de octubre: El Evento del Barrio (La Mejor 95.5 FM)

14 de octubre: Enjambre

15 de octubre: Los Ángeles Azules

16 de octubre: DLD & Kinky

17 de octubre: Ha*Ash y Kaia Lana

18 de octubre: Water Castle

19 de octubre: Belinda

20 de octubre: La Fiebre Grupera de Lakebuena 97.1 FM

21 de octubre: Pesado

22 de octubre: Morat

23 de octubre: Piso 21

24 de octubre: Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas

25 de octubre: Grupo Frontera

26 de octubre: Manuel Mijares

27 de octubre: Homenaje a Marco Antonio Muñiz

28 de octubre: Carlos Vives

29 de octubre: Fiesta Diversa

30 de octubre: Tropicalísimo

31 de octubre: Intocable

1 de noviembre: Bad Gyal

2 de noviembre: María José

3 de noviembre: Leyendas Gruperas! (Los Yonic’s, Los Muecas, Los Freddy’s, Los Caminantes, Los Zamacona)

4 de noviembre: La Arrolladora Banda El Limón

