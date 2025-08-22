Viernes, 22 de Agosto 2025

Entretenimiento |

Netflix: Las sagas clásicas que vuelven al streaming en septiembre en Argentina para hacer un maratón

Entre las novedades más esperadas destacan dos sagas que marcaron una época y que ahora se suman completas al catálogo

Por: El Informador

Septiembre también trae una sorpresa para los amantes del cine romántico. Unsplash

Netflix no baja la velocidad y septiembre promete ser uno de los meses más fuertes del año para los suscriptores en Argentina. Tras un agosto cargado de lanzamientos, la plataforma apuesta por un combo irresistible: nuevas producciones, cintas icónicas y el regreso de clásicos que invitan a maratonear sin pausa.

Entre las novedades más esperadas destacan dos sagas que marcaron época y que ahora se suman completas al catálogo.

Dos franquicias que regresan con fuerza

La adrenalina llega a toda marcha con la saga Rápidos y Furiosos, disponible desde el 2 de septiembre con varios de sus títulos más populares:

  • Rápidos y Furiosos
  • + Rápido + Furioso
  • Rápido y Furioso: Reto Tokio
  • Rápidos y Furiosos 5in Control
  • Rápidos y Furiosos 6
  • Rápidos y Furiosos 7
  • Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw

Por su parte, la elegancia del crimen y el humor se hacen presentes con la colección de La gran estafa, disponible desde el 12 de septiembre:

  • La gran estafa
  • La nueva gran estafa
  • Ahora son trece
  • Ocean’s 8: Las estafadoras

Septiembre también trae una sorpresa para los amantes del cine romántico: Orgullo y Prejuicio regresa al catálogo el 19 de septiembre. La célebre historia de Elizabeth Bennet y el señor Darcy vuelve para conquistar a las audiencias, ideal para una maratón cargada de romance y nostalgia.

