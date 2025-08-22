Netflix: Las sagas clásicas que vuelven al streaming en septiembre en Argentina para hacer un maratón

Netflix no baja la velocidad y septiembre promete ser uno de los meses más fuertes del año para los suscriptores en Argentina. Tras un agosto cargado de lanzamientos, la plataforma apuesta por un combo irresistible: nuevas producciones, cintas icónicas y el regreso de clásicos que invitan a maratonear sin pausa.Entre las novedades más esperadas destacan dos sagas que marcaron época y que ahora se suman completas al catálogo.La adrenalina llega a toda marcha con la saga Rápidos y Furiosos, disponible desde el 2 de septiembre con varios de sus títulos más populares:Por su parte, la elegancia del crimen y el humor se hacen presentes con la colección de La gran estafa, disponible desde el 12 de septiembre:Septiembre también trae una sorpresa para los amantes del cine romántico: Orgullo y Prejuicio regresa al catálogo el 19 de septiembre. La célebre historia de Elizabeth Bennet y el señor Darcy vuelve para conquistar a las audiencias, ideal para una maratón cargada de romance y nostalgia.NA