Reportan operativo militar en la colonia Country Club, en Guadalajara

Fue alrededor de las 21:00 horas cuando los ciudadanos notaron la presencia de varias unidades

Por: Rubí Bobadilla

Se espera que en los próximos días haya información sobre si se llevó a cabo algún aseguramiento o detención. X / @GN_MEXICO_ / ARCHIVO

La noche de este viernes, vecinos de la colonia Country Club, en el municipio de Guadalajara, reportaron que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional montaron un fuerte operativo que alertó a la comunidad. 

Alrededor de las 21:00 horas notaron la presencia de varias unidades, sin que se informara el porqué del dispositivo, pero preocupando a los colonos. 

Por el sigilo de las investigaciones la Fiscalía General de la República (FGR) no informó a qué se debía el operativo, pero de forma extraoficial se supo que fue ordenado desde la dependencia central, es decir, desde la Ciudad de México. 

Se espera que en los próximos días la FGR o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pueda brindar mas información sobre si se llevó a cabo algún aseguramiento o detención. Por el dispositivo no se reportaron disparos o movilización policíaca adicional a la presencia de las autoridades en la zona. 

