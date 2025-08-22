La magia de Calaverandia regresa a Guadalajara en octubre

La tradición del Día de Muertos vuelve a brillar en Guadalajara con el anuncio de Calaverandia 2025, el único parque temático del mundo dedicado a esta celebración mexicana. La sexta edición abrirá sus puertas el próximo 22 de octubre en el Parque Ávila Camacho, frente a Plaza Patria, con experiencias inmersivas que fusionan arte, cultura y tecnología.

Desde 2017, más de 400 mil personas han disfrutado de este recorrido por las tradiciones mexicanas. Entre los atractivos más emblemáticos destacan “Alma”, un espectáculo multimedia 4D con proyecciones en una pantalla de agua de 30 metros, y El Gran Altar, de más de 15 metros de altura. También regresan escenarios como Omitlán, El Inframundo y El Cementerio, además de áreas familiares con juegos, resbaladillas y espacios para fotografías.

Sin duda Calaverandia se ha convertido en un referente cultural y turístico de Guadalajara. Con su propuesta que combina innovación y tradición, fortalece la identidad mexicana y posiciona a la ciudad como un destino creativo a nivel internacional.

El Gran Altar, con más de 15 metros de altura. CORTESÍA.

Fechas y horarios

Del 22 de octubre al cierre de temporada.

Domingo a jueves: 19:00 a 00:00 h.

Viernes y sábado: 19:00 a 01:00 h.

Lunes cerrado.

Boletos y preventa

La preventa digital inicia el 29 de agosto en boletomovil.com con cupo limitado y beneficios exclusivos. En taquillas, estará disponible desde el 24 de septiembre.

Precios de preventa (por tiempo limitado):

General Adulto: $711 MXN

General Niño: $351 MXN

Comfort Pass Adulto: $1,368 MXN

Comfort Pass Niño: $738 MXN

Niños de 0 a 3 años: gratis

Precios regulares:

General Adulto: $790 MXN

General Niño: $390 MXN

Comfort Pass Adulto: $1,520 MXN

Comfort Pass Niño: $820 MXN

