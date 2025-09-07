Top 10 de las películas más vistas de la semana en Prime Video

Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas del público gracias a su variada oferta de películas, que va desde éxitos taquilleros hasta producciones originales.

Esta semana, los usuarios han marcado tendencia al posicionar diversos títulos en el top 10 de lo más visto, reflejando el gusto actual por el suspenso, la acción y el drama familiar.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en Prime Video durante esta semana, con una breve descripción de cada una:

Riesgo Bajo Cero: Venganza

Mike McCann, un conductor de camiones en rutas heladas, viaja a Nepal para cumplir el último deseo de su hermano y esparcir sus cenizas en el monte Everest. En el peligroso Camino al Cielo, a 3600 m de altura, él y su guía se topan con mercenarios, por lo que deberán luchar por su vida, proteger a los turistas de un autobús y defender la tierra sagrada de una aldea local.

El Pasajero

Después de ser contactado por una misteriosa extraña, el empresario Michael se ve envuelto en una conspiración cuando se ve obligado a descubrir la identidad de un pasajero oculto en su tren antes de que llegue a la última parada.

El Mono

Cuando los hermanos gemelos Bill y Hal encuentran el viejo mono de juguete de su padre en el ático, comienza una serie de muertes espantosas. Los hermanos tiran el juguete y siguen con sus vidas, separándose con el paso de los años.

Silencio

En el siglo XVII, dos jesuitas portugueses viajan a Japón en busca de su mentor, del que se rumorea es un apóstata, y para propagar el Catolicismo.

Golpe Mortal

Bryant, un ex policía con un pasado secreto, busca comenzar de nuevo en un tranquilo pueblo fronterizo en México. Allí, le enseña artes marciales a un joven para defenderse de las pandillas locales. Pero cuando su misterioso pasado lo alcanza, debe enfrentarse a una lucha a vida o muerte para limpiar su nombre, salvar al joven y recuperar todo lo que dejó atrás.

Sin Escalas

Un agente federal aéreo se enfrenta a una amenaza a bordo de un avión de pasajeros.

Un Cuento de Pescadores: La Maldición de la Miringua

Una historia de terror que entrelaza cuatro relatos en una isla del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. Según la leyenda, la naturaleza vivió en armonía hasta que llegó el espíritu maligno, La Miringua, que castiga a los pescadores por sus pecados.

El Mapa que me Lleva a Ti

La película sigue a Heather, una joven que viaja por Europa con amigos antes de dar inicio a un futuro perfectamente planeado. Un encuentro casual con Jack provoca un romance inesperado. Esto la conduce a un descubrimiento emocional profundo. A medida que los secretos y las decisiones de vida ponen a prueba el vínculo, su camino cambia para siempre.

Shrek

Un ogro llamado Shrek vive en su pantano, pero su preciada soledad se ve súbitamente interrumpida por la invasión de los ruidosos personajes de los cuentos de hadas. Todos fueron expulsados de sus reinos por el malvado Lord Farquaad. Decidido a salvar su hogar, Shrek hace un trato con Farquaad y se prepara para rescatar a la princesa Fiona, quien será la esposa de Farquaad.

Yo Antes de Ti

Una chica alocada comienza a trabajar como cuidadora de un joven adinerado y paralítico.

Prime Video ofrece cada semana nuevas razones para quedarse en casa disfrutando del mejor cine. Ya sea que busques acción desenfrenada, historias de amor, dramas históricos o entretenimiento para toda la familia, esta lista demuestra que hay algo para todos los gustos. Si aún no has visto alguno de estos títulos, este fin de semana podría ser el momento perfecto para ponerte al día.