Este domingo 7 de septiembre, la cabecera municipal de Guadalajara celebra el Día de la Torta Ahogada, un platillo que conforma un símbolo de la identidad tapatía.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es común encontrar puestos callejeros y restaurantes que ofrecen tortas bañadas en salsa, las cuales se acompañan con tacos dorados, y de postre, una jericalla o arroz con leche.

Para preparar la torta ahogada se requiere de un birote salado de consistencia crujiente, carnitas de cerdo fritas, frijoles refritos y salsa de jitomate, además de chile, dependiendo de los gustos de cada persona. Esta combinación de ingredientes genera dudas sobre si la torta ahoga es realmente saludable o, por el contrario, dañina.

¿Qué tan saludable es comer torta ahogada?

El alimento estelar de Guadalajara tiene más propiedades de las que muchos tapatíos podrían imaginar. Científicos del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) realizaron indagatorias para establecer cuál es el valor nutrimental de este alimento.

Los resultados del estudio develan que la torta ahogada es un producto bajo en grasa. Esto se debe al alto contenido de fibra de la carne, lo que impide que a la hora de ser preparada absorba la manteca con la que se fríe.

En adición, los expertos observaron que la torta ahogada posee una cantidad nutricional superior al de un filete de res, ya que cada cien gramos de carne aporta 28.4 gramos de proteína, 5.2 gramos de grasa, 3 gramos de carbohidratos y solo 172 gramos de calorías.

“La carne tiene un 28. 4 gramos de proteína, es mucha comparándola con un filete de res que es de las proteínas más benéficas, pero solo tiene 18 gramos de proteína o cien mililitros de leche, solo aporta el tres por ciento de proteína” dijo María Dolores García, Doctora del CIATEJAL.

De este modo, la investigación realizada ha funcionado para desmitificar las creencias respecto al consumo de la torta bañada en salsa de jitomate. A pesar de esto, como el de cualquier otro alimento, el consumo de este platillo siempre debe ser moderado.

