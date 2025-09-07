Osvaldo Hernández cortaba buche en una tabla de madera. Juntaba la carne en pequeños montículos, listos para meterlos al birote ; frente a él, mientras tanto, los tapatíos que se dieron cita en el Día Municipal de la Torta Ahogada, en tropel, comenzaban a rodear su puesto, “Tortas Alex”, en espera de una de las 700 tortas ahogadas que regalará con motivo de la celebración. Para él, este día es un espacio para convivir en familia, pasear por el centro de la ciudad y degustar el platillo “más tapatío que hay”.

“Ya es nuestro tercer año participando y está excelente. Se une mucha familia y el ambiente está muy bien, con música y todo. Si no se me acaban las tortas las tengo que dar, pero siempre se terminan. Pero está muy bien el evento, el ambiente y que sea en el Centro, es el lugar perfecto, no encontrarás otro lugar mejor que no fuera aquí”, expresó.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

El cielo, nublado, amenazaba otra tormenta, pero las y los tapatíos, despreocupados y contentos, hacían fila desde la calle Morelos para ingresar a la carpa sobre Paseo Alcalde. El clima era ameno para aprovechar y hacer ejercicio en la Vía RecreActiva, y después desayunar una torta ahogada en los jardines de la Plaza de Armas, contó Fabiola González.

“Después de un buen ejercicio nos venimos a comer una torta y a pasear un rato en el Centro. Venimos a recargar energía porque después vamos a seguir entrenando de regreso por la Vía. Es un día muy esperado y que esté en el Centro lo hace mejor porque nos queda bien a todos . El año pasado venimos y creo que hoy hay mucha más gente, pero muy rápido todo. Nuestras favoritas son las Tortas Toño”, relató.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

La música hacía retumbar al Paseo Alcalde. Unos bailaban, otros novios se desvivían a besos y caricias al ritmo de la cumbia que escupían las bocinas; unos más allá, a lo lejos, corrían para formarse en la fila. Y otros, como Jennifer Huerta, buscaban un lugar para sentarse y comer su torta, en compañía de su hijo. “Ya nos dieron nuestra torta, nada más que estoy buscando un lugar para acomodarnos y poder sentarnos a gusto a comer. El año pasado me tocó una fila larguísima, pero hoy no, estuvo muy rápido, pero también llegué más temprano. Pero muy bien todo el evento”.

David Mendoza Martínez, coordinador de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Guadalajara, señaló que la gastronomía representa el 9% de la economía de Guadalajara. Además de beneficiar a comerciantes en el Centro y a torteros, este Día de la Torta Ahogada es también una tradición de la capital, afirmó.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Por su parte, Gregorio Godoy Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), destacó que desde 2022 se ha tomado el Centro de la ciudad para llevar a cabo “este tipo de eventos tan bonitos y con la familia”. Esta mañana, añadió, se reunieron los torteros más representativos de Guadalajara para regalar tortas.

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, en tanto, resaltó que 30 comerciantes participan en esta actividad. En total se entregarán 25 mil tortas gratis. “Además de incentivar la economía, el turismo para el Centro Histórico, lo más valioso el día de hoy es que estamos aquí haciendo comunidad en nuestro Centro Histórico. Venir a gozar en familia, hablar, platicar, sonreír, echarnos la torta y hacer comunidad es lo más bonito que podemos hacer el día de hoy”, comentó.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Mientras tanto, Angélica Ramírez, atareada con la repentina llegada de decenas de comensales, recordó que desde hace dos años acude al Día de la Torta Ahogada con su puesto “La Tapatía”, y pidió que el evento se organice en otros municipios de la metrópoli.

“Está bien para todas las personas y para todo Guadalajara, que vengan a probarlas. Se podría extender a Tonalá, a Zapopan u otros municipios cercanos, porque la torta no solo es de Guadalajara, es para que todo el mundo la pruebe”, finalizó.

MV