HBO Max sigue posicionándose como una de las plataformas de streaming preferidas por los usuarios, gracias a su amplio catálogo que combina grandes éxitos de taquilla, clásicos del cine y producciones originales exclusivas. Durante esta semana, la audiencia ha marcado tendencia al colocar en los primeros lugares cintas cargadas de suspenso, acción y comedia, mostrando la diversidad de gustos entre los suscriptores.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en HBO Max durante esta semana, junto con una breve descripción de cada una:

Karate Kid: Leyendas

Daniel y el Sr. Han se encuentran en Beijing para entrenar a Li Fong, el nuevo protegido de Han. Aunque ambos deben unir fuerzas, no está claro si sus estilos de enseñanza, muy diferentes, funcionarán bien juntos.

Exterminio

Cuatro semanas después de que un virus incurable se desatara por todo el Reino Unido, un grupo de sobrevivientes busca desesperadamente un refugio.

Anora

La vida de Anora, una joven trabajadora sexual de Brooklyn, da un giro inesperado cuando conoce a Iván, el hijo de un influyente oligarca. Tras una boda por capricho, la pareja se enfrenta a un desafío mayúsculo: la desaprobación de los padres de Iván, quienes están decididos a anular el matrimonio a toda costa.

¿Y dónde están las rubias?

Dos agentes del FBI, actuando por cuenta propia, se hacen pasar por civiles para proteger a las hermanas Wilson, herederas de un hotel, de un plan de secuestro.

Exterminio 2

Tras seis meses de una epidemia que arrasó el Reino Unido, el ejército de Estados Unidos establece una zona segura en Londres para los supervivientes, pero el proyecto se tuerce y no sale como estaba previsto.

El conjuro

Ed y Lorraine Warren, investigadores de lo paranormal, están llamados a ayudar a una familia aterrorizada por una presencia aterradora en una casa aislada, en lo que será la investigación más desafiante de sus carreras.

El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo

Los Warren investigan un caso de asesinato que podría haber sido provocado por una posesión demoníaca.

El conjuro 2

Ed y Lorraine Warren viajan al norte de Londres para ayudar a una madre soltera y a sus cuatro hijos, quienes están siendo aterrorizados por una entidad paranormal en su propia casa.

Demonio negro

Durante las vacaciones de Paul Sturges y su familia en Bahía Azul, emerge de las profundidades un gigantesco megalodón apodado El Demonio Negro.

Nosferatu

Una narrativa gótica que explora las obsesiones de una joven perturbada en la Alemania del siglo XIX y un antiguo vampiro de Transilvania que la persigue, desatando un horror indescriptible.

SV