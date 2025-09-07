Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 8 al 14 de septiembre

Aries

La semana será intensa y muy activa. Habrá una gran necesidad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo, y aunque la organización será clave para mantener el control, el consejo principal es planificar con anticipación, incluso desde la noche anterior.

Los días 8, 9 y 10 traerán propuestas laborales, avances económicos o el inicio de proyectos propios. En lo personal, Marte en Libra impulsa a trabajar en el amor propio: en la medida que Aries se valore y respete, recibirá lo mismo de los demás.

Tauro

La prosperidad toca a su puerta. Sin embargo, es importante mantener los pies en la tierra y cultivar la gratitud hacia quienes han brindado apoyo en el camino. Esta semana será ideal para agradecer, devolver atenciones y también mejorar la comunicación en el ámbito familiar y social.

Venus en Leo, vigente hasta el 19, abre la posibilidad de reencontrarse con el amor o fortalecer la relación existente. Además, se perfilan negociaciones y compras favorables para el corto plazo.

Géminis

La influencia de Júpiter en Cáncer y Mercurio en Virgo desbloquea asuntos que parecían estancados. Es tiempo de actuar más que de pensar demasiado. La comunicación mejora, se abren caminos hacia la abundancia y se fortalecen los lazos familiares y amorosos.

Además, los viajes que se están planeando para las próximas semanas podrían traer oportunidades económicas y la posibilidad de iniciar un nuevo negocio.

Cáncer

Las asociaciones, tanto profesionales como personales, estarán bien aspectadas. Será necesario equilibrar el tiempo que se dedica a los demás con el cuidado propio.

La energía del reciente eclipse lunar en Piscis, junto con la luna llena, impulsa a hacer balances y tomar decisiones importantes. Es una etapa para abrir o cerrar ciclos, escribir lo que se desea cambiar y dar pasos firmes hacia una vida más tranquila y plena.

Leo

Será un momento para extender las alas y buscar independencia. La creatividad, simpatía y alegría de Leo estarán en alto, pero se aconseja discreción respecto a nuevos proyectos. Guardar planes en silencio permitirá que fluyan con éxito.

Se marcan cierres de ciclos positivos y la apertura de caminos hacia la abundancia. La recomendación es volver a ser auténtico, sin perder la esencia por querer pertenecer, y confiar en que la buena fortuna acompaña cada decisión.

Virgo

Todo lo sembrado en meses anteriores comenzará a dar frutos. Con el Sol y Mercurio en Virgo, se abre una etapa de negociaciones, acuerdos y mejoras económicas. Es momento de quitarse vendas de los ojos, reconocer el propio talento y avanzar en estudios o proyectos que fortalezcan el futuro.

La memoria, disciplina y capacidad analítica de Virgo estarán en su máximo esplendor. Ahora es tiempo de pedir ayuda cuando sea necesario, de apoyarse en nuevos contactos y de dejar atrás preocupaciones innecesarias para brillar con todo su potencial.

Libra

Los Libra destacan por ser amigables, magnéticos y amorosos, aunque no conviene hacerlos enfadar, ya que pueden perder el equilibrio fácilmente. Esta semana, los días 8 y 11 se presentan como momentos clave para el desarrollo laboral, profesional y económico. Son fechas para reuniones, juntas o eventos que traerán grandes oportunidades.

El consejo es no darle tantas vueltas a las decisiones: la primera intuición siempre será la correcta. Venus y Mercurio impulsan la creatividad y los proyectos nuevos, por lo que es momento de confiar en las propias capacidades. En el amor, habrá magnetismo, pasión y posibilidades de iniciar o fortalecer una relación.

Escorpión

Se abren de par en par las puertas de la economía. No obstante, será fundamental mantener un balance entre ingresos y egresos para asegurar finanzas sanas. Es un tiempo ideal para invertir, sanar heridas y liberarse de ataduras. En el ámbito laboral, los trámites y papeles importantes se ven favorecidos esta semana.

También se recomienda cuidar la comunicación en el hogar, dedicando espacio a la vida personal. Escorpio, con su poderosa mente y memoria, tiene la capacidad de transformar lo que toca, y esta semana el universo le respalda para lograr avances sólidos.

Sagitario

El magnetismo y el carisma estarán en su punto más alto, lo que atraerá oportunidades tanto en el amor como en lo profesional. Puede iniciarse o formalizarse una relación, y será una semana marcada por la pasión.

Los días 10 y 11 se perfilan como decisivos en el terreno laboral y económico, con reuniones y acuerdos muy beneficiosos. El consejo es decretar y visualizar desde el día 8 lo que se desea lograr. Júpiter, planeta regente de Sagitario, devuelve multiplicado todo el esfuerzo y generosidad brindada, lo que asegura éxito en negociaciones a corto y largo plazo.

Capricornio

El signo de la disciplina atraviesa un proceso de transformaciones internas que se reflejarán en cambios externos. Saturno en Piscis y Mercurio en Virgo impulsan a Capricornio a hablar, negociar y expresar lo que desea. Será un momento para suavizar la autoexigencia, darse permisos y abrirse a recibir abundancia y prosperidad.

Los días 8 al 11 traen noticias positivas tanto en lo laboral como en lo personal y familiar. Es un periodo para replantearse estructuras, confiar en los propios dones y tomar decisiones que fortalezcan el futuro.

Acuario

El cielo favorece a quienes buscan independencia, nuevos proyectos o cambios importantes en su vida laboral y personal. Entre el 8 y el 13 se abren días muy positivos, siendo el 9 especialmente afortunado para negociaciones, firmas o encuentros clave. Es tiempo de romper con la rutina y salir de los círculos de confort.

Urano retrógrado impulsa a tomar riesgos inteligentes y a confiar en la intuición. También se destacan oportunidades relacionadas con estudios y viajes, que ampliarán horizontes y abrirán nuevas posibilidades.

Piscis

El signo de la sensibilidad vive una etapa de renacimiento. Será una semana cargada de muestras de cariño y agradecimiento por parte de quienes valoran el apoyo recibido de Piscis. Los días 8, 9 y 10 serán especialmente favorables para trámites, reuniones o negociaciones, en particular en áreas como arte, relaciones públicas y actividades creativas.

La naturaleza será fuente de energía y equilibrio, por lo que será recomendable pasar tiempo en espacios abiertos. El día 11 cobra especial importancia: escribir decretos en tiempo presente y repetirlos frente al espejo permitirá activar cambios profundos, fortaleciendo la intuición y guiando hacia el lugar y la persona adecuada para el crecimiento personal y económico.

Con información de Mizada Mohamed

