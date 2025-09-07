Domingo, 07 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 8 al 14 de septiembre

Mizada Mohamed comparte las predicciones para los diferentes signos zodiacales en esta semana 

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed comparte las predicciones para los diferentes signos zodiacales en esta semana. ESPECIAL

Mizada Mohamed comparte las predicciones para los diferentes signos zodiacales en esta semana. ESPECIAL

Aries

La semana será intensa y muy activa. Habrá una gran necesidad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo, y aunque la organización será clave para mantener el control, el consejo principal es planificar con anticipación, incluso desde la noche anterior. 

Los días 8, 9 y 10 traerán propuestas laborales, avances económicos o el inicio de proyectos propios. En lo personal, Marte en Libra impulsa a trabajar en el amor propio: en la medida que Aries se valore y respete, recibirá lo mismo de los demás.

Tauro

La prosperidad toca a su puerta. Sin embargo, es importante mantener los pies en la tierra y cultivar la gratitud hacia quienes han brindado apoyo en el camino. Esta semana será ideal para agradecer, devolver atenciones y también mejorar la comunicación en el ámbito familiar y social.

Venus en Leo, vigente hasta el 19, abre la posibilidad de reencontrarse con el amor o fortalecer la relación existente. Además, se perfilan negociaciones y compras favorables para el corto plazo.

Géminis

La influencia de Júpiter en Cáncer y Mercurio en Virgo desbloquea asuntos que parecían estancados. Es tiempo de actuar más que de pensar demasiado. La comunicación mejora, se abren caminos hacia la abundancia y se fortalecen los lazos familiares y amorosos. 

Además, los viajes que se están planeando para las próximas semanas podrían traer oportunidades económicas y la posibilidad de iniciar un nuevo negocio.

Cáncer

Las asociaciones, tanto profesionales como personales, estarán bien aspectadas. Será necesario equilibrar el tiempo que se dedica a los demás con el cuidado propio. 

La energía del reciente eclipse lunar en Piscis, junto con la luna llena, impulsa a hacer balances y tomar decisiones importantes. Es una etapa para abrir o cerrar ciclos, escribir lo que se desea cambiar y dar pasos firmes hacia una vida más tranquila y plena.

Leo

Será un momento para extender las alas y buscar independencia. La creatividad, simpatía y alegría de Leo estarán en alto, pero se aconseja discreción respecto a nuevos proyectos. Guardar planes en silencio permitirá que fluyan con éxito. 

Se marcan cierres de ciclos positivos y la apertura de caminos hacia la abundancia. La recomendación es volver a ser auténtico, sin perder la esencia por querer pertenecer, y confiar en que la buena fortuna acompaña cada decisión.

Virgo

Todo lo sembrado en meses anteriores comenzará a dar frutos. Con el Sol y Mercurio en Virgo, se abre una etapa de negociaciones, acuerdos y mejoras económicas. Es momento de quitarse vendas de los ojos, reconocer el propio talento y avanzar en estudios o proyectos que fortalezcan el futuro.

La memoria, disciplina y capacidad analítica de Virgo estarán en su máximo esplendor. Ahora es tiempo de pedir ayuda cuando sea necesario, de apoyarse en nuevos contactos y de dejar atrás preocupaciones innecesarias para brillar con todo su potencial.

Libra

Los Libra destacan por ser amigables, magnéticos y amorosos, aunque no conviene hacerlos enfadar, ya que pueden perder el equilibrio fácilmente. Esta semana, los días 8 y 11 se presentan como momentos clave para el desarrollo laboral, profesional y económico. Son fechas para reuniones, juntas o eventos que traerán grandes oportunidades. 

El consejo es no darle tantas vueltas a las decisiones: la primera intuición siempre será la correcta. Venus y Mercurio impulsan la creatividad y los proyectos nuevos, por lo que es momento de confiar en las propias capacidades. En el amor, habrá magnetismo, pasión y posibilidades de iniciar o fortalecer una relación.

Escorpión

Se abren de par en par las puertas de la economía. No obstante, será fundamental mantener un balance entre ingresos y egresos para asegurar finanzas sanas. Es un tiempo ideal para invertir, sanar heridas y liberarse de ataduras. En el ámbito laboral, los trámites y papeles importantes se ven favorecidos esta semana. 

También se recomienda cuidar la comunicación en el hogar, dedicando espacio a la vida personal. Escorpio, con su poderosa mente y memoria, tiene la capacidad de transformar lo que toca, y esta semana el universo le respalda para lograr avances sólidos.

Sagitario

El magnetismo y el carisma estarán en su punto más alto, lo que atraerá oportunidades tanto en el amor como en lo profesional. Puede iniciarse o formalizarse una relación, y será una semana marcada por la pasión. 

Los días 10 y 11 se perfilan como decisivos en el terreno laboral y económico, con reuniones y acuerdos muy beneficiosos. El consejo es decretar y visualizar desde el día 8 lo que se desea lograr. Júpiter, planeta regente de Sagitario, devuelve multiplicado todo el esfuerzo y generosidad brindada, lo que asegura éxito en negociaciones a corto y largo plazo.

Capricornio

El signo de la disciplina atraviesa un proceso de transformaciones internas que se reflejarán en cambios externos. Saturno en Piscis y Mercurio en Virgo impulsan a Capricornio a hablar, negociar y expresar lo que desea. Será un momento para suavizar la autoexigencia, darse permisos y abrirse a recibir abundancia y prosperidad. 

Los días 8 al 11 traen noticias positivas tanto en lo laboral como en lo personal y familiar. Es un periodo para replantearse estructuras, confiar en los propios dones y tomar decisiones que fortalezcan el futuro.

Acuario

El cielo favorece a quienes buscan independencia, nuevos proyectos o cambios importantes en su vida laboral y personal. Entre el 8 y el 13 se abren días muy positivos, siendo el 9 especialmente afortunado para negociaciones, firmas o encuentros clave. Es tiempo de romper con la rutina y salir de los círculos de confort. 

Urano retrógrado impulsa a tomar riesgos inteligentes y a confiar en la intuición. También se destacan oportunidades relacionadas con estudios y viajes, que ampliarán horizontes y abrirán nuevas posibilidades.

Piscis

El signo de la sensibilidad vive una etapa de renacimiento. Será una semana cargada de muestras de cariño y agradecimiento por parte de quienes valoran el apoyo recibido de Piscis. Los días 8, 9 y 10 serán especialmente favorables para trámites, reuniones o negociaciones, en particular en áreas como arte, relaciones públicas y actividades creativas. 

La naturaleza será fuente de energía y equilibrio, por lo que será recomendable pasar tiempo en espacios abiertos. El día 11 cobra especial importancia: escribir decretos en tiempo presente y repetirlos frente al espejo permitirá activar cambios profundos, fortaleciendo la intuición y guiando hacia el lugar y la persona adecuada para el crecimiento personal y económico.

Con información de Mizada Mohamed

MF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones