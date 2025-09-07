Como parte del reinicio de la discusión en el Congreso de Jalisco sobre una regulación al uso de patines eléctricos en la Entidad , usuarios de la Vía RecreActiva de Guadalajara alzaron la voz para solicitar a las y los legisladores que, en torno a ello, consideren también el poder establecer un control sobre su uso en este paseo dominical, a fin de que exista una sana convivencia entre todas las personas que acuden a ella.

Por ejemplo, José Luis Guzmán consideró que, en primer lugar, es un gran paso el que las y los diputados de Jalisco consideren el retomar la discusión, dado que son vehículos motorizados, como una motocicletas, y no motrices como una bicicleta , poniendo en riesgo al resto de usuarios de la movilidad de la ciudad.

“Yo siento que sí hace falta una regulación en ese aspecto, porque al final de cuentas el problema es para el resto de los usuarios de la movilidad, porque si ocasionan un accidente ¿cómo van a responder si no tienen seguro? Regularlos ayudaría mucho”, comentó.

Respecto de la Vía RecreActiva, instó a que las y los legisladores puedan consideren normas específicas para los scooters eléctricos, considerando en primer lugar el poder ofrecerles cursos de conciencia vial para que aprendan a respetar al resto de usuarios en la vía.

“El apoyo de las y los diputados es importante porque puede influir a que las personas que venimos a hacer algún deporte a la Vía los domingos podamos transitar de manera más segura, y que se fomente el que vengan más personas, sin importar si vienen a caminar, a correr, en patines o bicicleta, o patín. Al final de cuentas es un espacio de distracción y de recreación, pero tiene que hacerse de forma segura”, dijo por su parte Jesús Ibarra.

Estefanía Guzmán destacó por su cuenta que es importante que las y los legisladores hubieran reiniciado la discusión, puesto que, consideró, cada vez hay más patines eléctricos en la ciudad.

Sobre el caso particular de la Vía RecreActiva, dijo, es necesario que se consideren restricciones a estos vehículos debido a que en muchas ocasiones no respetan a las personas que van caminando tranquilamente, con sus carriolas o sus mascotas, por lo cual debe establecerse, por ejemplo, por dónde deben transitar y a qué velocidad.

"Es una buena iniciativa el que las y los diputados locales retomen las posibilidades de contar con una ley que regulen a los patines eléctricos", dijo una ciudadana.

Carlos García señaló puntualmente que “es importante que las y los legisladores consideren en la legislación las cuestiones de seguridad que deberán seguir quienes usen patines eléctricos en la Vía RecreActiva”, a fin de que se tengan los menos accidentes posibles, pues es un claro riesgo dada la velocidad que alcanzan y considerando el alto número de menores que acuden a ella.

Mónica Esquivel por su parte indicó que es muy importante que exista una reglamentación para el uso de patines eléctricos dadas las velocidades que alcanzan, y en particular, en la Vía RecreActiva, señaló que debe considerarse que no circulen por las banquetas para que este espacio quede libre para las y los peatones.

Por último, Andrea Obregón señaló que es una buena iniciativa el que las y los diputados locales retomen las posibilidades de contar con una ley que regulen a los patines eléctricos, dado que son medios de transporte igual que una bicicleta o un coche, que ya están regulados en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, y deben estos también contar con obligaciones y restricciones.

“Si bien debe permitirse su uso en la Vía RecreActiva, debido a que es un medio más para moverse, como los patines o las patinetas, deben establecerse las velocidades máximas para que no representen un riesgo para el resto de usuarios quienes venimos a caminar, por ejemplo, con nuestras mascotas”, indicó.

Fue el pasado 4 de septiembre que este medio de comunicación dio a conocer que el Congreso de Jalisco reinició las mesas de diálogo para proceder a una legislación que permita mayor control sobre este tipo de vehículos que ha incrementado visiblemente en la ciudad, a fin de que puedan tener más derechos, pero, por supuesto, más obligaciones en materia de seguridad.

La presidenta de la Comisión de Movilidad, Alejandra Giadans, señaló que el principal objetivo de esta regulación no es desincentivar su uso, sino apostar por mayor seguridad vial.

Para ello, se apuesta por que los scooters que van a menos de 25 kilómetros por hora puedan ir por la ciclovía, y los scooters que vayan a más de 25 kilómetros por hora, se haga como lo marca la ley general, que no son considerados propiamente scooters, sino vehículos motorizados, entre otras cuestiones a reglamentar.

Las nuevas adecuaciones buscan ser puestas en marcha desde enero de 2026 y habría un periodo de adaptación para las autoridades y la armonización con los reglamentos municipales.

Al respecto de la Vía RecreActiva, el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer en febrero pasado que los patines eléctricos quedarían prohibidos de la Vía RecreActiva, y que Personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y de la Policía tapatía estarían pidiendo a los usuarios de este tipo de vehículos que salieran de ella.

Sin embargo la medida no progresó en este sentido, sino que, según instó en mayo pasado la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, se apostó por la socialización de los peligros que representan para el resto de usuarios del paseo dominical.

EE