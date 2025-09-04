Este jueves 4 de septiembre se reportó la muerte de Giorgio Armani, uno de los principales exponentes italianos de la alta costura y cofundador de la lujosa casa de moda Armani.

Con este suceso, el mundo de la moda se encuentra de luto. Gracias a su empresa, Armani logró acumular una gran suma de dinero, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de su país.

Historia de Armani

Desde prendas de vestir hasta hoteles y restaurantes, pasando por fragancias y accesorios, Armani ha brindado al público un amplio catálogo de artículos desde su fundación en 1975 por el diseñador de moda Giorgio Armani.

La icónica marca global le dio a la moda italiana un nuevo sentido, donde el estilo clásico acompañado de los colores blanco y el negro son los protagonistas.

Fue en 1975, cuando Armani y el arquitecto Sergio Galeotti fundaron juntos Giorgio Armani Spa. Con el tiempo, la marca amplió su universo para incluir otros sectores, que se han convertido en parte integral de su identidad: Armani Casa, Armani Beauty, Armani Ristorante, Armani Hotels.

Galeotti murió 10 años después y Armani quedó al frente de la firma, permaneciendo como diseñador principal y único propietario del holding hasta el final, sin vender acciones a fondos o grupos externos, ni a cambio de liquidez ni de visibilidad.

El éxito de esta marca de lujo comenzó en el 75 con el lanzamiento del traje desestructurado, una prenda de ropa de sastrería masculina con toques de feminidad y ligereza, que contrastaba con las prendas de uso común para el trabajo.

A finales de la década de los 70, la empresa italiana se expandió abriendo una filial en Estados Unidos, atrayendo la atención al participar en el área de vestuario para la película American Gigolo, vistiendo al actor Richard Gere.

Hollywood le brindó al sello de alta costura la oportunidad de crecer en el mercado estadunidense, y posteriormente de forma global, convirtiéndose en una de las firmas más importantes e influyentes dentro de la industria de la moda.

¿Cuánto vale Armani?

De acuerdo con datos de Bloomberg en línea, la cadena de moda milanesa registró ingresos de 2 mil 300 millones de euros durante 2024. Las principales ganancias provinieron de las marcas AJ Armani Jeans y Emporio Armani.

Analistas estiman que la empresa podría tener un valor actual de entre 6 mil y 7 mil millones de euros.

La valoración considera no solo los ingresos y la rentabilidad, sino también el prestigio de la marca y su cartera inmobiliaria: edificios en el distrito de la moda de Milán, ubicaciones icónicas en Nueva York, París, Londres y Hong Kong, boutiques, hoteles, restaurantes o espacios multifuncionales.

¿De cuánto es la riqueza de Giorgio Armani?

La riqueza personal de Armani, oscilaba en los 9 millones de dólares, según los datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, posicionándose como uno de los hombres más ricos de Italia.

Hasta los últimos años, el diseñador italiano estuvo al frente de la empresa, siendo el único accionista independiente de la etiqueta de lujo.

MB