Autoridades investigarán agresión en canchas de futbol 7 en Guadalajara

El pasado sábado, 6 de septiembre, en Guadalajara, Jalisco, se reportaron desafortunados hechos en un partido de futbol entre los equipos Newcastle y Niupi.

Todo comenzó al final del encuentro, cuando el equipo Niupi obtuvo la victoria. Este resultado, más allá de no ser favorecedor para los rivales, se transformó en una disputa, pues algunos jugadores del Newcastle demostraron una actitud negativa y llegaron a la agresión contra los ganadores.

“Entendemos que la adrenalina a veces provoca que los jugadores terminen en escenarios tensos; sin embargo, en este caso, los jugadores del equipo Newcastle mostraron un nivel de agresividad inaceptable”, se informó en un comunicado oficial del complejo donde sucedió.

El altercado originó que intervinieran las autoridades pertinentes (Policía Municipal y Ministerio Público).

En el comunicado se informó que se realizarán las investigaciones necesarias para dar con los responsables y que estos enfrenten las consecuencias legales.

Asimismo, el comunicado señaló que, afortunadamente, los jugadores agredidos se reportan en buenas condiciones físicas; no obstante, algunos presentaron contusiones y cortes superficiales.

Por la actitud reprobable de los integrantes del equipo Newcastle, se decidió que serán dados de baja de manera definitiva de todas las ligas que se lleven a cabo en las mismas instalaciones.

Por otro lado, también se informó que se boletinará a los integrantes del equipo y a algunos de sus compañeros en las ligas más relevantes de la ciudad.

AS