Domingo, 07 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Autoridades investigarán agresión en canchas de futbol 7 en Guadalajara

Ayer sábado, 6 de septiembre, en Guadalajara, Jalisco, se reportaron desafortunados hechos en un partido de futbol 7 en Guadalajara 

Por: El Informador

El altercado de futbol 7 en Guadalajara originó que intervinieran las autoridades pertinentes (Policía Municipal y Ministerio Público). ESPECIAL/ CANVA

El altercado de futbol 7 en Guadalajara originó que intervinieran las autoridades pertinentes (Policía Municipal y Ministerio Público). ESPECIAL/ CANVA

El pasado sábado, 6 de septiembre, en Guadalajara, Jalisco, se reportaron desafortunados hechos en un partido de futbol entre los equipos Newcastle y Niupi.

Todo comenzó al final del encuentro, cuando el equipo Niupi obtuvo la victoria. Este resultado, más allá de no ser favorecedor para los rivales, se transformó en una disputa, pues algunos jugadores del Newcastle demostraron una actitud negativa y llegaron a la agresión contra los ganadores.

“Entendemos que la adrenalina a veces provoca que los jugadores terminen en escenarios tensos; sin embargo, en este caso, los jugadores del equipo Newcastle mostraron un nivel de agresividad inaceptable”, se informó en un comunicado oficial del complejo donde sucedió.

Lee también: Diablos se coronan en la Zona Sur, serán rivales de los Charros

El altercado originó que intervinieran las autoridades pertinentes (Policía Municipal y Ministerio Público).

 En el comunicado se informó que se realizarán las investigaciones necesarias para dar con los responsables y que estos enfrenten las consecuencias legales.

Asimismo, el comunicado señaló que, afortunadamente, los jugadores agredidos se reportan en buenas condiciones físicas; no obstante, algunos presentaron contusiones y cortes superficiales.

Por la actitud reprobable de los integrantes del equipo Newcastle, se decidió que serán dados de baja de manera definitiva de todas las ligas que se lleven a cabo en las mismas instalaciones.

Por otro lado, también se informó que se boletinará a los integrantes del equipo y a algunos de sus compañeros en las ligas más relevantes de la ciudad.

Te puede interesar: Estos son los mejores MEMES tras el empate del amistoso México vs Japón

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones